۹۱۵۰۰ هکتار در کرمانشاه زیر کشت پاییزه گندم دیم و آبی رفته است

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم بارندگی‌های تأثیر گذار در استان کرمانشاه طی پیش‌بینی‌های هواشناسی، اظهار کرد: به همین منظور پیشنهاد می‌شود کشاورزان حتماً برای بهبود عملکرد خود مشورت لازم را با کارشناسان مربوطه در جهاد کشاورزی استان کرمانشاه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه آغاز بارندگی‌های مؤثر در سال جاری از آذرماه پیش‌بینی شده، افزود: با این وجود نهاده‌های لازم برای کشت پاییزه در استان کرمانشاه به میزان کافی موجود بوده و طبق آمار در حال حاضر ۴۱ هزار تن بذر گواهی شده گندم برای کشت پاییزه وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال‌های گذشته نیاز استان کرمانشاه به بذر کشت‌های پاییزه حدود ۳۵ هزار تن بوده که امسال میزان بذر آماده شده برای کاشت افزایش داشته است که تاکنون ۹۰ هزار هکتار گندم دیمی در استان کرمانشاه کشت شده است.

شریفی با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۵۰۰ هکتاری گندم آبی در استان کرمانشاه کشت شده، خاطر نشان کرد: با توجه به میزان نیازمندی کشاورزان برای کشت پاییزه بذر و کود مورد نیاز به اندازه کافی تهیه شده که توسط مراکز جهاد کشاورزی در تمامی شهرستان‌ها توزیع می‌شود.



وی با توصیه به کشاورزان برای کشت‌های پاییزه، عنوان کرد: یکی از مسائل مهم که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد استفاده از کودهای پایه و بذرهای گواهی شده در هنگام کشت محصولات زراعی و نیز بیمه کردن اراضی کشاورزی خود در برابر حوادث و خسارات احتمالی است.