فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی گذشته اقدامات مهمی در زمینه جلوگیری از کشت‌های غیرمجاز و جایگزینی آن‌ها با محصولات اقتصادی انجام شد و اکنون لازم است این برنامه‌ها با جدیت و گستردگی بیشتری ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی مربوط به کشت گیاهان ممنوعه افزود: این بانک اطلاعاتی باید به صورت دقیق و به‌روز در اختیار کارشناسان و مدیران قرار گیرد تا امکان برنامه‌ریزی صحیح و نظارت مؤثر فراهم شود. اطلاعات جامع از وضعیت کشت‌ها در مناطق مختلف استان، یکی از ابزارهای کلیدی برای تصمیم‌گیری و اقدام به موقع خواهد بود.

شریفی تصریح کرد: در سال زراعی جدید علاوه بر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان، کار پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه و همچنین ترویج کشت‌های جایگزین باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. در این مسیر استفاده از توان مددکاران اجتماعی، مروجان کشاورزی، شوراهای روستا و دهیاری‌ها ضروری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: جلب مشارکت روستاییان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌تواند در تغییر الگوهای کشت و هدایت کشاورزان به سمت محصولات مجاز و سودآور بسیار مؤثر باشد. ایجاد انگیزه در میان کشاورزان و نشان دادن منافع کشت‌های جایگزین از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت در این زمینه است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه همه توان خود را برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه به کار خواهد گرفت، گفت: حمایت از کشاورزان در جایگزینی کشت‌های اقتصادی و پایدار، یکی از برنامه‌های محوری ماست. این اقدام علاوه بر تأمین منافع اقتصادی برای کشاورزان، به حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار در استان نیز کمک می‌کند.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با کشت‌های غیرمجاز تنها با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت کشاورزان امکان‌پذیر است و ما در جهاد کشاورزی استان، این موضوع را با نگاه به آینده و حفظ منافع بلندمدت مردم و کشاورزان پیگیری خواهیم کرد.