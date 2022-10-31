هفته جاری احتمال جاری شدن سیلاب در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران چراغپور شامگاه یکشنبه در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توجه به پیشبینیهای انجام شده، آسمان استان در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه با بارش باران و برف مواجه خواهد شد.
وی افزود: بارشهای هفته جاری بهعنوان نخستین بارش در فصل پاییز باعث بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و دائمی چهارمحال و بختیاری میشود.
چراغپور تصریح کرد: در این مدت با افزایش ابر و شدت وزش باد در چهارمحال و بختیاری رسیدن سرعت باد تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت و بروز پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست.
وی یادآور شد: با فعال شدن سامانه بارشی هفته جاری در چهارمحال و بختیاری بیشترین بارشها برای حوضه کارون و شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار پیشبینی میشود.
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