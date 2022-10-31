مجمع عمومی سازمان ملل خواستار امحا تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه معا، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست اخیر خود طی قطعنامه‌ای که با رأی اکثریت ۱۵۲ عضو به تصویب رسید از رژیم صهیونیستی خواست ضمن پذیرفتن نظارت آژانس، تسلیحات اتمی‌اش را امحا نماید.

کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواست ضمن شفاف سازی درباره تسلیحات اتمی خود، به عضویت پیمان ان‌پی‌تی درآمده و نظارت‌های آژانس را بپذیرد.

در این قطعنامه از صهیونیست‌ها خواسته شده، تعداد دقیق تسلیحات اتمی خود را اعلام کرده، به عضویت پیمان NPT (منع گسترش تسلیحات هسته‌ای) درآمده و تأسیسات اتمی خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دهد.

۱۵۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، به این قطعنامه رأی مثبت دادند و ۵ عضو مجمع عمومی سازمان ملل از جمله آمریکا، کانادا، پالائو، میکرونزی و رژیم صهیونیستی به آن رأی منفی دادند.

پیش نویس این قطعنامه از سوی مصر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد شده بود که مورد استقبال برخی دیگر از کشورهای عربی از جمله فلسطین و اردن قرار گرفت.

گفتنی است رژیم صهیونیستی با وجود بهره مندی از تسلیحات اتمی هنوز به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درنیامده است. در دهه‌های اخیر نیز کشورهای غربی با اتخاذ سیاست دوگانه از این رژیم هیچ گونه بازخواستی در زمینه زرادخانه اتمی اش انجام نداده‌اند.