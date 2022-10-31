به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۵ با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیل در مسیل رودخانه‌ها اعلام کرد: در منطقه ۵، رود دره، کانال و مسیل هایی از جمله روددره فرحزاد، کانال شهید باکری، کانال میان رود، رود کن، دره زر نو و همچنین امامزاده داوود (ع) واقع شده‌اند که مردم باید از تردد در حاشیه این مکان‌ها خودداری کنند.

شهرداری منطقه ۵ نسبت به وقوع سیلاب به شهروندان هشدار داد و از مردم خواست از استقرار در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نیز تردد از بستر دره‌ها جدا خودداری و از هرگونه استقرار جلوگیری به‌عمل آید.