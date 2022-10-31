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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۲

با صدور اطلاعیه‌ای صورت گرفت؛

هشدار شهرداری منطقه ۵ نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها

هشدار شهرداری منطقه ۵ نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها

شهرداری منطقه ۵ ضمن هشدار به شهروندان برای احتمال وقوع سیلاب، از شهروندان خواست از تردد در مکان‌های پرخطر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۵ با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیل در مسیل رودخانه‌ها اعلام کرد: در منطقه ۵، رود دره، کانال و مسیل هایی از جمله روددره فرحزاد، کانال شهید باکری، کانال میان رود، رود کن، دره زر نو و همچنین امامزاده داوود (ع) واقع شده‌اند که مردم باید از تردد در حاشیه این مکان‌ها خودداری کنند.

شهرداری منطقه ۵ نسبت به وقوع سیلاب به شهروندان هشدار داد و از مردم خواست از استقرار در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نیز تردد از بستر دره‌ها جدا خودداری و از هرگونه استقرار جلوگیری به‌عمل آید.

کد مطلب 5621023

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