برخورد قاطع با فتنه گران و مخلان امنیت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، افزود: فتنه ترکیبی، که امروز در کشور مشاهده می شود حربه دشمن است که ایران قوی، مستقل و مقتدر را نشانه رفته و ایران قوی را که امید مستضعفان جهان است را بر نمی تابد و برخی رفتارهای هیجانی تعدادی فریب خورده را در کشور و استان موجب شده است.

وی افزود: با همت و تلاش نیروهای عمل کننده، خصوصاً نیروی انتظامی و در صدر همه با حضور مقتدرانه مردم غیور، بصیر و فهیم کشور این فتنه هم در نطفه خفه شده و جواب دندان شکنی به دشمن پلید داده شده است.

رئیس شورای قضایی آذربایجان غربی اضافه کرد: با کسانی که وارد موج دشمن شده و در سطح استان موجب برهم خوردن امنیت مردم می شوند و کسانی که با تحریق و تخریب اموال عمومی و اموال مردم و متعرضین به جان مردم و نیروهای نظامی و انتظامی برخوردهای جدی، قاطع و بازدارنده معمول خواهد شد.

عتباتی با تقدیر از نیروهای انتظامی در برخورد شایسته و قانونی با مخلین نظم گفت: اکنون امنیت استان به لطف همه عزیزان تامین شده و پایدار می باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی (ع) گفت: این ترور ناجوانمردانه نشانگر مظلومیت کشور اسلامی ما و در عین حال ضعف و ناتوانی دشمن است که توانایی رویارویی با نیروهای نظامی را نداشته و به غیر نظامیان و مردم عادی در صف های نماز و زیارت حمله می کند و آنها را به شهادت می رساند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تسلیت این حادثه جان سوز گفت: از عوامل و آمرین این جنایت هولناک انتقام سختی خواهیم گرفت.

وی گفت: سرقت از جرایمی است که نیازمند اقدامات پیشگیرانه همیشگی است و باید هم مردم مراقبت های لازم را از اموال و املاک خود بکنند و هم پلیس باید در برنامه های پیشگیری خود اولویت به امر پیشگیری را داشته باشد و خصوصاً اداراتی مانند شرکت برق باید در صیانت و حفاظت از اموال خود از هر گونه تجاوز و دستبرد همت و دقت لازم و کافی را داشته باشند.

عتباتی با بیان اینکه استان از لحاظ ارتکاب جرم سرقت استان ۳۱ ام است و این یعنی سرقت در آذربایجان غربی نسبت به سایر استانها در کمترین میزان خود است که جای امیدواری دارد ولی نباید به این امر اکتفا کرد و باید عوامل پیشگیرانه همیشه فعال بوده و تقویت شوند.

وی با بیان اینکه برخی عوامل در بروز سرقت دخیل هستند گفت: یکی از مواردی که اکنون نیازمند نظارت بیشتر است عدم وجود پارکینگ در بسیاری از ساختمان ها و آپارتمانها هست که خودرو ها به ناچار در کوچه و خیابان پارک می شوند و فرصت مناسب برای ارتکاب جرم سارقان در اختیار آنها قرار داده می شود. لذا نیازمند است شهرداری محترم در ساخت و سازهای درون شهری نظارت جدی داشته باشند.

عتباتی در ادامه افزود: باید هرگونه فرصت ارتکاب جرم را از مجرمین گرفت و هزینه ارتکاب جرم را برای آنها بالا برد تا به راحتی نتوانند مرتکب جرم شوند و این امر مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و ارگانها و خود مردم شریف در مراقبت از اموال و املاک خود است.