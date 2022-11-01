موشک عملیات «آرتمیس یک» جمعه به پد پرتاب منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، آرتمیس یک نخستین ماموریت ناسا برای موشک عظیم اس ال اس و دومین عملیات کپسول اوریون به حساب می آید.

ناسا پیش از این ۳ بار سعی کرده بود موشک اس ال اس را به فضا پرتاب کند اما به دلیل اختلالاتی در سیستم داخلی آن و شرایط نامساعد آب و هوا این عملیات انجام نشد. در نتیجه موشک به ساختمان VAB مقر فضایی کیپ کاناورال منتقل شده بود. اکنون تاریخ جدید انجام عملیات ۱۴ نوامبر تعیین شده است.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود روز جمعه موشک اس ال اس و کپسول ارویون به پد پرتاب ۳۰B در مقر فضایی کندی ناسا منتقل می شوند. ناسا در بیانیه خود ذکر کرده پیش از زمان پرتاب موشک، تعمیرات کوچکی را انجام داد.

آخرین بار در ۲۶ سپتامبر به دلیل وقوع طوفان ایان موشک اس ال اس از روی پد پرتاب به ساختمان VAB منتقل شد. ناسا در بیانیه خود در این باره نوشته است: آزمایش واکنش سیستم های کنترل در بوسترهای دوقلو موشک و همچنین نصب باتری های پرواز تکمیل شده اند. این اجرا آماده عملیات هستند.

همچنین ناسا اشاره می کند مهندسان باتری های قسمت ICPS موشک را جایگزین کرده اند. البته مهندسان همچنان مشغول کار روی چند سیستم هستند از جمله تعویض باتری های قسمت اصلی و قسمت بالایی موشک. تست سیستم لغو پرتاب نیز که برای نابود کردن موشک اس ال اس در صورت بروز اختلالی هنگام پرتاب، در روزهای آینده و هنگامیکه موشک روی پد قرار گیرد، انجام می شود.

ناسا اعلام کرده ماموریت آرتمیس یک را در ساعت ۴:۰۷ دقیقه ۱۴ نوامبر انجام می دهد.