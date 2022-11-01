توزیع بذر و کشت گندم در شهرستان گناوه آغاز شد

عباس تخم افشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله با شروع فصل پاییز، کشاورزان این شهرستان اقدامات لازم جهت کشت گندم پاییزه را انجام و به منظور دریافت بذور اصلاح شده گندم و کودهای شیمیایی به این مدیریت مراجعه می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: در همین راستا برای سال زراعی جاری (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) نیز برنامه ریزی های لازم جهت توزیع بذر اصلاح شده گندم و سایر نهاده‌های کشاورزی انجام شده است.

وی با اگفت: یکی از وظایف اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه، برنامه‌ریزی و تلاش برای تأمین نهاده‌های کشاورزی (از جمله بذر گندم و کودهای شیمیایی) است.

بذرافشان بیان کرد: در حال حاضر بذور اصلاح شده گندم دیم و آبی مشتمل بر ارقام چمران ۲، مهرگان و آفتاب موجود است و کشاورزان عزیز می‌توانند در بخش مرکزی با مراجعه به این مدیریت و در بخش ریگ با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی ریگ حواله خرید بذر را دریافت و جهت تحویل محموله به انبارهای پیش بینی شده مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه افزود: همزمان با توزیع بذر، عرضه کودهای شیمیایی در قالب سبد کودی، در دستور کار قرار گرفته است.

تخم افشان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد کشت گندم پاییزه شهرستان گناوه از نوع دیم است گفت: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۲۰ الی ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گناوه به کشت گندم دیم اختصاص یابد.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه در خاتمه با بیان اینکه تجربیات سال گذشته نشان می‌دهد با شروع بارندگی‌ها، تقاضا برای خرید بذر گندم افزایش می‌یابد گفت: به منظور تکریم ارباب رجوع، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از ایجاد ازدحام، از همه کشاورزان عزیز تقاضا می‌شود خرید بذر را به روزهای پایانی فصل کشت موکول نکنند.