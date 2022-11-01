محکومیت انضباطی برای تخلف بازی دسته اول فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم‌های ون پارس اصفهان و استقلال خوزستان برگزار و از سوی مسعود حاج فروش، مربی تیم ون پارس اصفهان تخلفانی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

صمد ابدالی، معاون حقوقی تیم ون پارس اصفهان به دلیل رفتار غیر ورزشی و مضروب نمودن کمک داور که منجر به صدور دستور موقت برای وی شد، به دو سال از همراهی تیم خود و از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم است و با رعایت ماده ۳۸ مقررات انضباطی به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه ون پارس اصفهان به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری و مسئولیت تضامنی نسبت به افراد منتسب به آن باشگاه در خصوص بدرفتاری در مقابل مقامات رسمی مسابقه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

احمد تحصیری، مدیرعامل باشگاه ون پارس اصفهان به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) که منجر به قرار دستور موقت وی شده، به یک سال از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم و با رعایت ماده ۳۸ مقررات انضباطی باید ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

گفتنی است، محرومیت‌های لحاظ شده افراد فوق با احتساب محرومیت تحمیل شده ناشی از دستور موقت بوده و با صدور این رأی از دستور موقت صادره رفع اثر می‌شود.

‌آرای فوق قابل تجدید نظر است.