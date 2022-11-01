توصیف جالب نشریه اسپانیایی؛ طارمی خاویار ایرانی پورتو با نیش مار!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو از ساعت ۲۱:۱۵ امروز سه شنبه آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را برابر اتلتیکو مادرید برگزار می‌کند. پورتو که در گروه B این رقابتها حضور دارد، هفته گذشته با غلبه بر کلاب بروژ بلژیک صعودش به مرحله بعدی این رقابتها را قطعی کرد.

نشریه مارکا اسپانیا امروز با انتشار گزارشی درباره توانایی‌های مهدی طارمی و آمار گلزنی و پاس گل او، مصاحبه‌ای را هم با «کارلوس کاروالهال» سرمربی سابق او در باشگاه ریوآوه انجام داد. به گفته کاروالهال، طارمی اگر زودتر به اروپا آمده بود، الان در انگلیس، اسپانیا یا ایتالیا بازی می‌کرد.

مارکا گزارش خود را با عنوان «طارمی، خاویار ایرانی پورتو: او صورت یک فرشته را دارد اما مثل مار نیش می‌زند» آغاز کرده است.

در این مطلب آمده است: «مهدی طارمی، اتلتیکو را می‌خواهد. فصل گذشته او دید که VAR چطور گلش به اتلتیکو را در متروپولیتانو باطل کرد و او با حذف دراگائو (لقب تیم پورتو) به دست روخی بلانکو (لقب اتلتیکو) در گوشت خود زندگی کرد. این دوره هم اوضاع خیلی بهتر پیش نرفت. او در جریان دیدار رفت در مادرید به دلیل شبیه سازی به قصد گرفتن پنالتی، از زمین اخراج شد و پورتو ۲ بر ۱ شکست خورد.»

مارکا در گزارش خود آورده است: «اما این بازیکن ایرانی عامل متمایزکننده پورتو است. خاویار خالص، با چهار گل و دو پاس گل در لیگ قهرمانان اروپا -در مجموع ۱۱ گل و هفت پاس گل در ۱۶ بازی- شاگردان سرجیو کونسیسائو را به مرحله یک هشتم نهایی رساند. او بعد از ثبت دو دبل متوالی (دو گل به لورکوزن و دو گل به بروژ) می‌آید و امیدوار است که با تکرار آن، به صدرنشینی در گروه B حمله کند.»

کارلوس کاروالهال مربی سابق طارمی در تیم ریوآوه پرتغال در گفتگو با مارکا گفت: طارمی بسیار کامل است. او خوب بازی‌خوانی می‌کند، پاس گل می‌دهد و کیفیت و قدرت تمام کنندگی بالایی دارد. بر خلاف اینکه کند به نظر می‌رسد، سرعت زیادی دارد و مثل یک مار نیش می زند و شکارچی است. طارمی بسیار سریع حرکت می‌کند. برای پورتو این در انتقال تهاجمی بسیار مهم است.

طارمی در تیم ریوآوه پرتغال

کاروالهال کسی بود که طارمی را در سال ۲۰۱۹ از الغرافه قطر به ریوآوه برد و با او قرارداد بست. این مربی گفت: طارمی را می‌شناختم و به او اعتقاد زیادی داشتم چون در زمان کارلوس کی روش تیم ایران را دنبال می‌کردم. به آندره ویاش بواش مدیر باشگاه گفتم: این بازیکنی است که ما به آن نیاز داریم. یک تلاش نصف و نیمه برای متقاعد کردنش داشتیم. او می‌خواست به اروپا بیاید و قبلاً پیشنهادات دیگری از پرتغال دریافت کرده بود، اما اصرار ما کلید انتقالش بود.

سرمربی سابق تیم ریوآوه افزود: طارمی همه شرایط را برای موفقیت در اروپا داشت. پتانسیل او، با تمام احترام، بالاتر از ریو آوه بود. او فقط نیاز به یک دوره کوچک انطباق و هماهنگی در سطح بازی تیمی داشت. او بازیکن تیم بزرگ است.

کاروالهال با بیان اینکه هماهنگی طارمی در پرتغال فوری بود، گفت: او خیلی خوب جواب داد و فصلی باورنکردنی داشت. مهاجمی بود که بیشترین دوئل‌ها را برد و با ۱۸ گل، بهترین گلزن فصل شد. از این رو پورتو، بنفیکا و… به او علاقه داشتند.

این مربی که از ریوآوه راهی تیم براگا شد، در آرزوی انتقال طارمی به این تیم بود. او گفت: طارمی به من گفت که رویای بازی در لیگ قهرمانان اروپا را دارد و من این را فهمیدم.

کاروالهال همچنین ویژگی‌های طارمی را این‌طور بر شمرد: او بسیار زیرک است. توانایی زیادی در تجزیه و تحلیل بازی دارد. هر کجا فضا باشد، مهدی همانجاست.

کاروالهال سرمربی طارمی در ریوآوه

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه مارکا در ادامه نوشت: «جای تعجب است که طارمی در ۳۰ سالگی پس از به ثمر رساندن ۶۰ گل و ثبت ۴۲ پاس گل در ۱۱۲ بازی، در پورتو به فروش نرفته است.»

کاروالهال در این خصوص گفت: فکر می‌کنم که طارمی دست کم گرفته شده است. شاید به این دلیل است که او خیلی دیر به اروپا آمد، در ۲۷ سالگی. اگر او در ۲۲ سالگی به ریو آوه و در ۲۴ سالگی به پورتو می‌آمد، اکنون در انگلیس، ایتالیا یا اسپانیا بازی می‌کرد.

با این حال، کاروالهال انتقال بزرگ آینده برای طارمی را رد نمی‌کند: در فوتبال امروز گلزنان بزرگی وجود ندارند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که حتی اگر او ۳۰ سال سن داشته باشد، می‌تواند به یک باشگاه بزرگ دیگر برود، اگرچه پورتو در حال حاضر باشگاه بزرگی است. من نمی دانم او چه چیزی را در سر دارد. با او صحبت نکرده‌ام، اما می دانم که در گذشته رویای بازی در انگلیس یا اسپانیا را داشت.

مارکا در نهایت مطلب خود را این‌طور به پایان رساند: «در حال حاضر خاویار ایرانی در پورتو است. اتلتیکو؛ مراقب طارمی باش.»