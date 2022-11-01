به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دفتر مرحوم آیت‌الله عباسعلی اختری (ره) نظر به اینکه ایشان سال‌ها امام جماعت مسجد جامع جمهوری تهران بودند، مراسم تشییع و وداع با پیکر آن مرحوم فردا چهارشنبه ١١ آبان، ساعت ٩ صبح ابتدا مقابل این مسجد واقع در خیابان جمهوری اسلامی برگزار شده و سپس پیکر به شهرری منتقل و از میدان اصلی شهر به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تشییع و در جوار این مرقد منور به خاک سپرده خواهد شد.