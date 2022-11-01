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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

در مسجد جامع جمهوری تهران؛

آیین تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله اختری فردا برگزار می‌شود

آیین تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله اختری فردا برگزار می‌شود

آیین تشییع و وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله عباسعلی اختری عضو مجلس خبرگان رهبری فردا چهارشنبه ١١ آبان، ساعت ٩ صبح در مسجد جامع جمهوری در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دفتر مرحوم آیت‌الله عباسعلی اختری (ره) نظر به اینکه ایشان سال‌ها امام جماعت مسجد جامع جمهوری تهران بودند، مراسم تشییع و وداع با پیکر آن مرحوم فردا چهارشنبه ١١ آبان، ساعت ٩ صبح ابتدا مقابل این مسجد واقع در خیابان جمهوری اسلامی برگزار شده و سپس پیکر به شهرری منتقل و از میدان اصلی شهر به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تشییع و در جوار این مرقد منور به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 5621967
هادی رضایی

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