رشد ۱۰۶۲۸ واحدی و سراسری شاخص کل/ نزدیک شدن به مقاومت در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل امروز توانست با رشد ۱۰۶۲۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحدی برسد، در معاملات امروز نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون فارس، فولاد، وغدیر، وبانک و شستا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند، نکته مهم مثبت بودن شاخص هم وزن در معاملات امروز بیش از میزان شاخص کل بود، در معاملات صبح امروز ۸۲ درصد نمادهای بازار سرمایه مثبت معامله شده اما میزان آن در انتهای معاملات کاهش یافته و به ۷۸ درصد نمادها رسید اما باز هم قابل توجه است.

ارزش معاملات خرد بازار سرمایه همچنان پایین‌تر از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده و امروز به ۲,۴۴۷ تومان رسید.

شاخص کل در این هفته به وضعیت صعودی ادامه داده اما در حال نزدیک شدن به مقاومت اصلی یعنی یک میلیون و ۳۱۲ هزار واحد است که احتمالاً در هفته آینده به آن می‌رسد.