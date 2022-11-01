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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

نبش خیابان سیزدهم؛

رشد ۱۰۶۲۸ واحدی و سراسری شاخص کل/ نزدیک شدن به مقاومت در بورس

رشد ۱۰۶۲۸ واحدی و سراسری شاخص کل/ نزدیک شدن به مقاومت در بورس

در پایان معاملات امروز ۷۸ درصد نمادها مثبت معامله شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل امروز توانست با رشد ۱۰۶۲۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحدی برسد، در معاملات امروز نمادهای بزرگ و شاخص سازی همچون فارس، فولاد، وغدیر، وبانک و شستا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند، نکته مهم مثبت بودن شاخص هم وزن در معاملات امروز بیش از میزان شاخص کل بود، در معاملات صبح امروز ۸۲ درصد نمادهای بازار سرمایه مثبت معامله شده اما میزان آن در انتهای معاملات کاهش یافته و به ۷۸ درصد نمادها رسید اما باز هم قابل توجه است.

ارزش معاملات خرد بازار سرمایه همچنان پایین‌تر از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده و امروز به ۲,۴۴۷ تومان رسید.

Chart شاخص کل6, W1, 2022.11.01 09:37 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

شاخص کل در این هفته به وضعیت صعودی ادامه داده اما در حال نزدیک شدن به مقاومت اصلی یعنی یک میلیون و ۳۱۲ هزار واحد است که احتمالاً در هفته آینده به آن می‌رسد.

کد مطلب 5622046

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    نظرات

    • FR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها در حال حاضر شاخص کل باید بالای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشه نه یک میلیون و ۲۰۰ هزار !!!!!!!!!!!!!!!!!!! عشقی بی کفایت و نالایق را باید جلوی ساختمان بورس گردن بزنند. اون را چه به بورس . باید بره گوسفند چرانی کند.

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