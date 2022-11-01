به گزارش خبرگزاری مهر، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در جلسه مشترک با حامد عباسی نامی سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های شهر زیرزمینی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اصناف کشور گفتگو کرد.

نامی در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر روزانه دو میلیون ۳۰۰ هزار جابجایی مسافر با مترو انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این تردد بالای مسافر باعث شده تا ایستگاه‌های مترو پتانسیل بالایی در حمایت از تولیدات داخلی داشته باشند.

سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: به منظور ارتقا کارایی و اثربخشی فضای ایستگاهی، می‌توان مکان‌های مناسب و بدون استفاده را برای برپایی این بازارچه‌های موقت شناسایی کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این بازارچه‌ها را می‌توان به چهار دسته محلی، تخصصی، صنفی و فصلی تقسیم بندی کرد، گفت: خرید جنس اصل و با کیفیت و حضور برندهای معتبر داخلی از جمله ویژگی‌هایی است که باید در این طرح به آن توجه شود.

نامی در پایان گفت: فروش بی واسطه و ارزان به مردم، ارائه تخفیفات مناسب به شهروندان و خانواده کارکنان شهرداری تهران و همچنین حمایت از اصناف و تولیدکنندگان داخلی از دیگر اهداف راه اندازی بازارچه‌های موقت در متروی تهران است.