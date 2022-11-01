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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۲

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛

بازارچه‌های تخصصی، فصلی و محلی در متروی تهران راه‌اندازی می‌شود

بازارچه‌های تخصصی، فصلی و محلی در متروی تهران راه‌اندازی می‌شود

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ بازارچه‌های تخصصی، فصلی و محلی موقت در متروی تهران به عرضه بی‌واسطه کالا با قیمت مناسب به مردم خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در جلسه مشترک با حامد عباسی نامی سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در خصوص استفاده از ظرفیت‌های شهر زیرزمینی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اصناف کشور گفتگو کرد.

نامی در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر روزانه دو میلیون ۳۰۰ هزار جابجایی مسافر با مترو انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این تردد بالای مسافر باعث شده تا ایستگاه‌های مترو پتانسیل بالایی در حمایت از تولیدات داخلی داشته باشند.

سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: به منظور ارتقا کارایی و اثربخشی فضای ایستگاهی، می‌توان مکان‌های مناسب و بدون استفاده را برای برپایی این بازارچه‌های موقت شناسایی کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این بازارچه‌ها را می‌توان به چهار دسته محلی، تخصصی، صنفی و فصلی تقسیم بندی کرد، گفت: خرید جنس اصل و با کیفیت و حضور برندهای معتبر داخلی از جمله ویژگی‌هایی است که باید در این طرح به آن توجه شود.

نامی در پایان گفت: فروش بی واسطه و ارزان به مردم، ارائه تخفیفات مناسب به شهروندان و خانواده کارکنان شهرداری تهران و همچنین حمایت از اصناف و تولیدکنندگان داخلی از دیگر اهداف راه اندازی بازارچه‌های موقت در متروی تهران است.

کد مطلب 5622071

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