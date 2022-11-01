بیشترین میزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است اظهار داشت: کم آبی گریبان نیمی از جمعیت جهان را گرفته است، سرانه منابع جهانی آب با رشد جمعیت و گسترش منابع در حال کاهش است.

وی ادامه داد: کمبود آب و بحث تنش آبی در هر استان و شهری مطرح می‌شود و خطر کم آبی و خشکسالی کشورمان را تهدید می‌کند، مؤثرترین راه، مدیریت مصرف و صرفه جویی آب توسط همه مردم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف آب فقط معضل ایران نیست، عنوان کرد: اقدام برای صرفه جویی در مصرف آب نه تنها باعث کاهش هزینه می‌شود بلکه برای کشور و نسل آینده نیز مفید خواهد بود، شاید اگر بدانیم که نبود آب چه آسیب‌های جدی به محیط زیست و البته زندگی ما وارد می‌کند بیشتر دلمان به حال آب می سوزد.

حسن نژاد با بیان اینکه یکی از آثار کمبود آب از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز و مرطوب است، در رابطه با مصرف آب در بخش‌های مختلف یادآور شد: از ۹۳ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشور، ۸۶ میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی و هفت میلیارد مترمکعب در بخش صنعت و شرب مصرف می‌شود، این میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نیازمند انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از هدر رفت و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی است.

وی افزود: در کشور ما هدر رفت آب بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است که بیشتر از میانگین جهانی بوده و این در حالی است که این مقدار در دنیا بین ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: برای صرفه جویی در بخش کشاورزی استفاده از روش‌های آبیاری نوین، آبیاری زیر سطحی، آبیاری قطره‌ای، کشت گلخانه‌ای، جلوگیری از هدر رفت آب، حذف روش‌های آبیاری غرق آبی، افزایش بهره‌وری و حذف شجاعانه محصولات کشاورزی پر آب بر می‌تواند ما را در ذخیره آب و حل بحران یاری کند.