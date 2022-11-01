رئیس جمهور سخنران مراسم۱۳آبان تهران است/ تجمع مقابل لانه جاسوسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی‌های اجرایی مراسم یوم الله ۱۳ آبان که با حضور حجت‌الاسلام عرب انصاری معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، به تشریح برنامه‌های ۱۳ آبان پرداخت و با اشاره به فتنه انگیزی های عمال آمریکا طی هفته‌های اخیر گفت: اوج این فتنه انگیزی ها را در جنایت حرم مطهر شاهچراغ (ع) شاهد بودیم.

وی گفت: اهمیت برگزاری مراسم ضد استکباری در ۱۳ آبان اکنون مضاعف شده که باید همه دستگاه‌ها و تشکل‌های دینی و انقلابی پای کار آمده و برای بار دیگر انزجار و تنفر خود را از استکبار جهانی به نمایش بگذارند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: مراسم ۱۳ آبان در تهران ساعت ۹:۳۰ صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان آیت‌الله طالقانی برگزار و از این مکان تا دانشگاه تهران تظاهرات برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد ۱۳ آبان استان تهران برپایی غرفه‌ها و ایستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی در طول خیابان آیت‌الله طالقانی تا دانشگاه تهران را از دیگر اقدامات ۱۳ آبان سال جاری برشمرد و اضافه کرد: این اقدامات به دلیل تقارن ۱۳ آبان با روز جمعه انجام خواهد شد و قطعاً برای دانش آموزان که به همراه خانواده‌ها حضور پیدا می‌کنند، جذاب خواهد بود.

محمودی گفت: در حقیقت امسال تجمع عظیم ضد استکباری در تهران شکل خواهد گرفت و سخنران مراسم نیز ریاست محترم جمهور خواهند بود.

این مسئول تبلیغی گفت: در شهرستان‌های استان تهران نیز تظاهرات باشکوه ۱۳ آبان به سوی میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار خواهد بود.

وی از دانش آموزان و جوانان خواست به دلیل تقارن ۱۳ آبان با جمعه به همراه خانواده‌های خود در مراسم شرکت کرده و از این اجتماع شکوهمند بهره مند شوند.