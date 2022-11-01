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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کرمان:

جاده راور - دیهوک بیشترین آمار تصادفات مرگبار کرمان را دارد

جاده راور - دیهوک بیشترین آمار تصادفات مرگبار کرمان را دارد

کرمان - معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کرمان گفت: جاده راور - دیهوک بیشترین میزان تصادفات منجر به فوت در کرمان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل ظهر سه شنبه در نشست تخصصی کارگروه ویژه پیگیری از تصادفات در کرمان با اشاره به وضعیت نامناسب جاده راور به دیهوک گفت: بارها از مسئولان خواسته شده که این جاده ساماندهی شود اما به دلیل مشکلات فراوان این محور شاهد بیشترین تصادفات منجر به فوت در جاده راور - دیهوک و و سیرجان - بافت هستیم.

وی عنوان کرد: آمار تصادف در این جاده‌ها جای نگرانی جدی دارد و باید هر چه زودتر برای رفع نقاط حادثه خیز این جاده‌ها اقدام شود.

قویدل بیان کرد: یکی از مطالبات دستگاه قضائی از دستگاه‌های مرتبط رفع مشکلات این جاده‌ها است و این مطالبه مردمی پیگیری جدی می‌شود.

وی با اشاره به کاهش تصادفات منجر به فوت در کرمان در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته گفت: این امار ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کرمان گفت: وقوع هر تصادف منجر به فوت منجر به بروز مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها می‌شود و پیگیری از وقوع این حوادث بسیار مهم است.

وی بهسازی جاده‌ها و تجهیز محورهای به علائم رانندگی را ضروری دانست.

کد مطلب 5622152

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