به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی، ظهر سه شنبه پیش از آغاز درس خارج فقه با اشاره به سه مرحله جنگ فرهنگی دشمن در طول تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: مرحله نخست از این جنگ پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و همان‌هایی که در آن روز علیه ما جنگیدند، به میدان جنگ فرهنگی آمدند و امروز هم علیه ما دشمنی می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری دیپلماسی مطالبه خسارت جنگ تحمیلی از کشورهایی که صدام را علیه ما تجهیز کردند خاطر نشان کرد: در همان مقطع بعد از دفاع مقدس بود که مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگی با تعبیر «شبیخون فرهنگی» سخن به میان آوردند و هشدارهای لازم را دادند.

استاد حوزه علمیه سپس به دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی توجه داد و گفت: آن مرحوم بعد از پایان جنگ تحمیلی توانست بسیاری از زیرساخت‌های کشور را بازسازی و اقتصاد کشور را معالجه کند، اما در همان دوران بود که راه برای نفوذ برخی نیز باز و زمینه ساز تهاجم فرهنگی گسترده در دوران آقای خاتمی شد.

وی با تصریح بر آنکه آن مرحله از تهاجم فرهنگی با پیروزی ملت ایران به پایان رسید ادامه داد: دشمن پس از آنکه نتوانست حربه تهاجم فرهنگی را به سرانجام برساند، به فشار اقتصادی علیه ملت ایران روی آورد، ضمن آنکه آن‌ها انتظار نداشتند دولت آقای رئیسی بتواند با خزانه خالی، فشار تحریم و مشکلات اقتصادی متراکم، مقاومت کند؛ اما سیاست دولت جدید یعنی تداوم مذاکرات در کنار عدم تکیه به موفقیت مذاکرات نتیجه بخش بود و مشکلات اقتصادی بزرگی از پیش روی مردم برداشته شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین افزود: بر این اساس، دشمن در روزگار حاضر، مرحله‌ای جدید از یک جنگ جهانی فرهنگی تمام عیار را علیه ملت ایران سامان داده که اغتشاشات اخیر نیز بر همین مبنا قابل تحلیل خواهد بود.

وی با تصریح بر اینکه امروزه استکبار جهانی، تمام نیروی خود را علیه اسلام به میدان آورده است اضافه کرد: رسانه و دلارهای کثیف و کودک کُش، از عوامل این جنگ جهانی فرهنگی هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری سپس جریان تروریسم در جهان معاصر را ساخته آمریکا و اروپا معرفی کرد و گفت: بر این اساس باید تروریست‌ها را فرزند خلف آمریکا و اروپا دانست.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به فاجعه تروریستی حرم شاهچراغ، «آرتین» را نماد مظلومیت ملت ایران خواند و افزود: خون شهدای حرم شاهچراغ توانست به عنوان یک قدرت نرم الهی با مُشت محکمی بر سر اغتشاشگران و مستکبران بکوبد و آن‌ها را منفعل کند.

اغتشاشگران امروز دشمن مردم ایران و ستون پنجم دشمن هستند

وی همچنین اغتشاشگران امروز را دشمن مردم ایران و ستون پنجم دشمن دانست و با درود بر نیروهای فداکار مدافع امنیت کشور خاطر نشان کرد: ضروری است از شهدای این دوره از جنگ علیه ملت ایران و همچنین همه ایثارگران و قهرمانانی که در میدان جهاد تبیین حضور دارند به صورت ویژه تجلیل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تجلیل از دختران دانشجوی انقلابی و ارزشی که در برابر شکستن حریم دانشگاه ایستاده‌اند اظهار کرد: زن اصیل ما، همان دختر دانشجویی است که در برابر اغتشاشگران ایستاده و اجازه نداده حجاب پایمال شود، همانند زنان قهرمانی که به خیابان آمدند و با شعار مرگ بر اغتشاشگر، مرگ بر آشوبگر و مرگ بر آمریکا، پاسخ سردمداران و عوامل این جنگ تمام عیار را دادند و در برابر ضد ارزش‌ها ایستادند.

آیت الله اراکی در ادامه خواستار تشکیل جبهه واحد گسترده ملی در دفاع از ارزش‌های محمدی، علوی، فاطمی و حسینی شد و تصریح کرد: تشکیل این جبهه نیازمند مدیریت و برنامه ریزی مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ سال است که اسلام و مسلمانان در برابر دشمنان خدا و دین ایستاده‌اند و شهید می‌دهند تأکید کرد: ما در این راه مقاومت کرده‌ایم و تا شکست دشمن و پیروزی نهایی به این مقاومت ادامه خواهیم داد، ضمن آنکه دشمن را در خانه خود تعقیب خواهیم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: امروز نیاز داریم تا با حضور در صحنه مقابله با جنگ جهانی فرهنگی دشمن علیه اسلام، «سلام فرمانده» را در عمل معنا و اعلام کنیم که برای دفاع از ارزش‌ها آمادگی کامل داریم.