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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۲

نخستین اجلاس دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور برگزار شد

نخستین اجلاس دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور برگزار شد

نخستین اجلاس دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین اجلاس دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور با حضور دکتر حامد حسن پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، معاونان، مدیران کل، دبیران و اعضای انجمن ها برگزار شد.

حامد حسن پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در این اجلاس گفت: امروز در کشور به انجمن‌هایی که بتوانند در هر رشته‌ای به صورت مستقل و به دور از گرایش‌های سیاسی و سلیقه های شخصی و گروهی، خلاء های آموزشی و امور پژوهشی و مهارت‌های تخصصی را سامان ببخشند، نیازمندیم.

وی تولید، انتقال و نشر و ترویج دانش را سه کارکرد اصلی دانشگاه عنوان کرد و افزود: انجمن های علمی باید در نشر و ترویح دانش فعال باشند. دانشجویان در انجمن‌ها باید دوره های مهارت کار گروهی، تبدیل ایده به محصول، تفکر تحلیلی و مهارت اجرای پروژه را یاد بگیرند.

حسن پور تأکید کرد: انجمن های علمی پل بین دانشگاه و دنیای حرفه‌ای است و هنگامی که این دو با یکدیگر در می‌آمیزند، ماهیت و شکل درستی پیدا می‌کنند. انجمن علمی دانشجویی جای فعالیت غیرعلمی، غیرتخصصی، سیاسی کاری و درآمدزایی نیست.

در این اجلاس، درخصوص سیاست‌های انجمن های علمی دانشجویی، تبیین و هم اندیشی آیین‌نامه و اساسنامه انجمن‌ها، تبیین و هم اندیشی دستورالعمل مستندسازی و اجرای برنامه‌های انجمنی و انتشار نشریات علمی انجمن، راهبری برگزاری دوره های توان افزایی و راهبری برگزاری مسابقات دانشجویی مواردی مطرح شد و در ادامه سه دورهمی انجمنی با موضوعات زکات علم، انتقال تجربه فارغ‌التحصیلان و آبیاری هوشمند توسط انجمن های علمی برگزار شد.

کد مطلب 5622247
مهتاب چابوک

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