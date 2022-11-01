موافقت تشکیلات خودگردان با چارچوب توافق با مصر درباره میدان گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تشکیلات خودگردان فلسطین پس از نشست هفتگی خود در شهر رام الله، در بیانیه ای اعلام کرد که چارچوب توافق با شرکت های مصری درباره میدان گازی نوار غزه را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش میدان گازی «مارین» که در ۳۰ کیلومتری ساحل نوار غزه واقع شده است، توسط صندوق سرمایه گذاری فلسطین و هلدینگ شرکت سرگایه گذاری مصر، به بهره برداری خواهد رسید.

در این بیانیه آمده است که جزئیات موافقتنامه برای تایید به هیات دولت تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه خواهد شد.

«محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، در این خصوص اعلام کرد: مذاکرات فلسطین با مصر درخصوص پرونده گاز فلسطین در سواحل غزه در جریان است.

وی افزود: محمد مصطفی رئیس صندوق سرمایه‌گذاری فلسطین و تیمش در حال مذاکره با دوستان مصری برای انعقاد توافقنامه مزبور هستند.

در فوریه سال گذشته میلادی تشکیلات خودگردان فلسطین و مصر یادداشت تفاهمی را با حضور محمود عباس رئیس جمهور و طارق الملا وزیر نفت مصر بین صندوق سرمایه گذاری، شرکت پیمانکاران تلفیقی (CCC) و شرکت هلدینگ گاز طبیعی مصر (EGAS) برای همکاری جهت توسعه میدان گازی غزه امضا کردند.