به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن خجسته مهر درباره مهم‌ترین محور مذاکرات ایران و روسیه در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت: موضوع انرژی به‌ویژه بخش بالادست نفت و گاز با تأکید بر توسعه میدان‌ها در این نشست از سایر موضوع‌ها متمایز بود.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای این نشست که با دقت زیادی بررسی شد پیشرفت طرح توسعه میدان‌های نفتی در ایران به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار بود، تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد رسیده‌اند و برای سرعت بخشیدن به پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها، پیشنهادهای سازنده‌ای مطرح شد.

فرآیند تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه بررسی شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران محور دیگر این نشست را بررسی نتیجه تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت روسی بیان کرد و افزود: این تفاهم‌نامه به توسعه سه میدان گازی در خلیج فارس و ۶ میدان نفتی ایران مربوط است و خوشبختانه پیشرفت قابل‌توجهی در مطالعات زمین‌شناسی، مخزن و مطالعات جامع شبیه‌سازی سه‌بُعدی به دست آمده است.

خجسته مهر با بیان اینکه تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری که چند ماه گذشته به امضا رسید، امروز به پایان مطالعات نزدیک شده و ارائه طرح جامع توسعه این میدان‌ها یا MDP آنها در دسترس است، تصریح کرد: اواخر ماه نوامبر (دهه اول آذرماه) یک هیئت بلندپایه از شرکت‌های روسیه برای ارائه گزارش درباره این تفاهم‌نامه و نهایی‌سازی آن به تهران می‌آیند.

انتقال فناوری ازدیاد برداشت

وی از انتقال فناوری ازدیاد برداشت به‌عنوان دیگر محور مذاکرات یاد کرد و افزود: محور بعدی مذاکرات انتقال فناوری در زمینه ازدیاد برداشت از میدان‌های نفتی یا فناوری‌های IOR و EOR بود که امید می‌رود هفته آینده هیئت متخصص و فنی یکی از شرکت‌های روسیه به تهران بیاید و مقرر شده برخی چاه‌های نفتی برای اجرای عملیات شکافت هیدرولیکی که یکی از فناوری‌های جدید مورد استفاده در صنعت نفت است، برای این منظور اختصاص یابند. امیدواریم با اعزام این هیئت به ایران نخستین اقدام برای انتقال فناوری و ازدیاد برداشت از میدان‌های نفتی صورت بگیرد.