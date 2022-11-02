به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: وزارت دفاع روسیه به ما اطلاع داد که کی یف تضمین داده است که از کریدورهای بشردوستانه تحت توافق غلات برای اهداف نظامی استفاده نخواهد کرد.

بر اساس اعلام اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه گفت که دستور داده است مشارکت در قرارداد غلات ازسر گرفته شود؛ اما مسکو این حق را برای خود محفوظ می‌ دارد که در صورت نقض ضمانت‌ ها از توافق غلات خارج شود.

ولادیمیر پوتین ادامه داد: ما از اوکراین ضمانت می خواهیم که دیگر هیچ حمله‌ ای صورت نگیرد، شرکای ترکیه ای ما به عنوان یک واسطه عمل کرده اند.

وی در این باره اضافه کرد: روسیه حتی در صورت خروج از قرارداد غلات آماده عرضه غلات به فقیرترین کشورها است. به وزارت دفاع دستور داده شده تا مشارکت در توافق غلات را از سر بگیرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه هفته جاری در اشاره به تعلیق توافق انتقال غلات تصریح کرد که انگلیس و اوکراین عاملان این اختلال هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: توافق غلات به وسیله «ولودمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین و تروریست های او که توسط کارشناسان انگلیسی هدایت می شوند، متوقف شده است. رژیم کی‌ یف بر تخت جهنمی از جنس پول، اسلحه و مرگ استوار شده است.

در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه روز شنبه در خصوص تعلیق توافقنامه غلات با اوکراین از سوی این کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: مسکو نمی تواند ایمنی کشتی های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در توافق غلات دریای سیاه را تضمین کند و اجرای این توافق را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می آورد. در ۲۹ اکتبر، ارتش اوکراین تحت پوشش یک کریدور بشردوستانه ایجاد شده به عنوان بخشی از اجرای «ابتکار دریای سیاه» برای صادرات محصولات کشاورزی کی یف، حملات هوایی و دریایی گسترده‌ای را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه انجام داد. طرف روسی نمی‌تواند ایمنی کشتی‌های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در «ابتکار دریای سیاه» را تضمین کند و اجرای آن را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد. دستورالعمل‌های مربوطه به نمایندگان روسیه در مرکز هماهنگی مشترک در استانبول که حمل و نقل اوکراینی‌ها را کنترل می‌کند، داده شده است.

اما امروز مسکو در بیانیه ای اعلام کرد که پس از تعلیق چندروزه صادرات غلات از بنادر اوکراین، مشارکت مسکو در «توافق غلات» از امروز از سر گرفته خواهد شد.