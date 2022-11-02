به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اشرافی، مشکلات قلبی و عروقی را از مهم‌ترین عوامل بروز سکته مغزی عنوان کرد و افزود: احتمال بروز سکته مغزی در افرادی که اختلالات ریتم قلبی و یا مشکلات مربوط به دریچه قلب دارند، بیشتر از سایر افراد است.

این متخصص مغز و اعصاب، یکی از دلایل پایین آمدن میانگین سن سکته مغزی را زندگی شهرنشینی، عدم رعایت رژیم غذایی سالم مانند مصرف فست فودها و مصرف داروهای روان گردان عنوان کرد.

وی درباره سکته‌های از نوع گذرا که علائم آن زیر ۲۴ ساعت است، گفت: ضروری است که این افراد نیز بعد از بروز سکته حتماً به پزشک مراجعه کنند، زیرا احتمال تکرار سکته در افرادی که علائم گذرا داشته‌اند، باز هم وجود دارد.

اشرافی با هشدار نسبت به کاهش میانگین سن بروز سکته مغزی درباره میانگین سنی افرادی که دچار سکته مغزی می‌شوند، اظهار کرد: شیوع سکته مغزی بعد از ۵۵ سالگی افزایش می‌یابد و به ازای هر پنج سال افزایش سن، ریسک سکته مغزی بیشتر می‌شود و سالانه بیش از ۱۲ هزار نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند.