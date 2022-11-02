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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۲

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

تداوم بارش ها در گلستان/ روز جمعه جو پایدار می شود

تداوم بارش ها در گلستان/ روز جمعه جو پایدار می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز پنج شنبه در استان خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه بارشی که فعالیت خود را از صبح سه شنبه در گلستان آغاز کرده موجب بارش های خوبی در اکثر نقاط استان شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: براساس ایستگاه های هواشناسی تا شامگاه سه شنبه بیشترین بارش ها از کردکوی با ۲۶ میلی متر و بندرگز با ۲۲ میلی متر گزارش شده است.

وی بیان کرد: امروز (چهارشنبه) از شدت فعالیت این سامانه کاسته شده و روز پنج شنبه هم بارش های پراکنده به ویژه در نواحی کوهستانی اتفاق خواهد افتاد.

داداشی گفت: روز جمعه موقتاً جو پایدار شده ولی از اوایل هفته آینده آسمان استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار دیگری قرار خواهد گرفت و موجب بارش باران در استان خواهد شد.

کد مطلب 5622501

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