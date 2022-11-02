تداوم بارش ها در گلستان/ روز جمعه جو پایدار می شود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه بارشی که فعالیت خود را از صبح سه شنبه در گلستان آغاز کرده موجب بارش های خوبی در اکثر نقاط استان شد.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: براساس ایستگاه های هواشناسی تا شامگاه سه شنبه بیشترین بارش ها از کردکوی با ۲۶ میلی متر و بندرگز با ۲۲ میلی متر گزارش شده است.
وی بیان کرد: امروز (چهارشنبه) از شدت فعالیت این سامانه کاسته شده و روز پنج شنبه هم بارش های پراکنده به ویژه در نواحی کوهستانی اتفاق خواهد افتاد.
داداشی گفت: روز جمعه موقتاً جو پایدار شده ولی از اوایل هفته آینده آسمان استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار دیگری قرار خواهد گرفت و موجب بارش باران در استان خواهد شد.
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