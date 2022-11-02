حجت الاسلام محمدی فاطمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران اسلامی هیچ گاه توطئه‌های آمریکا و استکبار جهانی را فراموش نخواهند کرد و در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال بصورت پرشور شرکت می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت حیدریه بیان کرد: ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام، روز شهادت دانش آموزان و سالروز تبعید امام راحل (ره)؛ روزی به یاد ماندنی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: دانشجویان پیرو خط امام در این روز با تسخیر سفارت آمریکا به توطئه آنها علیه نظام جمهوری اسلامی پی بردند.

فاطمیان افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان تربت حیدریه از ساعت ۹ و نیم برگزار می‌شود که مسیر حرکت از میدان شهدا تا میدان مسجد جامع است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت حیدریه در خصوص برنامه‌های ۱۳ آبان عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا در روز پنج شنبه، حضور ۱۳ نفر از روحانیت، جانبازان عزیز جهت روشنگری جهاد تببین با هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه، گردهمایی هیأت مذهبی، حضور استاد و سخنران کشوری در روز جمعه در کانون دلسوختگان در محل چهاراه شورا از جمله برنامه‌های امسال ۱۳ آبان در شهرستان تربت حیدریه است.

وی تصریح کرد: ۳ مسابقه برای ۱۳ آبان ماه تدارک دیده شده که شامل ساخت آدمک‌ها، مسابقه دلنوشته برادر شهیدم و بهترین عکس است.