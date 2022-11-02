سوئیس سه فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس اینفو، وزارت امور اقتصادی سوئیس در بیانیه‌ای با تکرار ادعای اتحادیه اروپا و با پیروی از اقدامات این بلوک، با ادعای کمک نظامی ایران به روسیه و فروش پهپاد به این کشور برای استفاده در اوکراین، سه شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد.

در بیانیه وزارت امور اقتصادی سوئیس آمده است که این تحریم‌ها، علیه «صنایع هوایی شاهد» و سه مقام ارشد نظامی ایران، اعمال و اجرایی شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، بار دیگر ادعاهای بی‌اساس آمریکا و غرب درباره تأمین پهپاد از سوی ایران برای روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین، تکرار شده است؛ ادعایی که تهران و مسکو به دفعات قویاً آن را تکذیب کرده‌اند.

سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سید حجت‌الله قریشی مسئول تأمین و تحقیقات وزارت دفاع و سردار سعید آقاجانی، اشخاصی هستند که سوئیس آنها را تحریم کرده است.

در بیانیه مذکور به این موضوع اشاره شده که این تحریم‌ها ممنوعیت ورود به سوئیس، قطع همکاری تجاری و بلوکه‌شدن دارایی‌های آنان در سوئیس را شامل می‌شود.

سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران بوده و عضو اتحادیه اروپا هم محسوب نمی‌شود، پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) با اتخاذ تحریم‌های اعمالی از سوی این بلوک ۲۷ عضوی، موافقت کرده است /.

در واکنش به اتهامات و ادعاهای بی‌اساس غرب، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرده که «ایران به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف‌های جنگ، سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است.»

حسین امیرعبداللهیان وزیر، امور خارجه کشورمان نیز درباره ادعاهای استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین گفت: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است.