به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل صلاحی عضو هیئت‌ علمی و استاد تمام پژوهشگاه به‌عنوان مجری این طرح، اظهار داشت: این دستگاه براساس طرح مشترک بین پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی وزارت نیرو، با توجه به تجربیات دو دهه گذشته و همچنین بنا به سفارش نیروگاه شهید مفتح همدان، برای حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاهی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه قابلیت این دستگاه با شکل فعلی، جذب فلز سنگین وانادیم از پساب نیروگاهی است، افزود: این امکان برای دستگاه وجود دارد که با انجام تغییراتی در حجم مخازن، قدرت میکسرها، دبی پایپینگ و همچنین سیستم برق، برای تصفیه هرگونه پساب دارای فلزات سنگین نیز به‌کار رود.

صلاحی با بیان این که این دستگاه نسبت به نمونه‌های مشابه مورد استفاده در کشور قیمت مناسب‌تری دارد، خاطرنشان کرد: دستگاه مذکور برای نخستین بار با این شکل، نحوه کارکرد و کیفیت، با استفاده از تجهیزات کاملا ایرانی و قابلیت بومی‌سازی صد در صدی، در ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی ساخته شده‌است.

این پژوهشگر گفت: قابلیت فعلی این دستگاه تصفیه ۶۰ لیتر پساب در دقیقه است به‌طوری که می‌توان در بازه زمانی کارکرد ۱۰ ساعت ،۶۰۰-۵۰۰ لیتر پساب را تصفیه کرد.

وی افزود: چنانچه حجم مخازن فعلی از ۱۰۰ لیتر و قدرت پمپ‌ها از یک لیتر بر دقیقه افزایش پیدا کند و مثلا از مخازن ۰۰۰/۱۰ لیتری و یا حتی بزرگتر استفاده شود و یا پمپ‌ها و میکسرهای قدرتمندتری به‌کار رود، امکان تصفیه ۱۰۰ لیتر پساب بر دقیقه نیز فراهم خواهد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، بازگرداندن آب استفاده شده در انتهای سیکل تصفیه به ابتدای چرخه تصفیه پساب را یکی از مزایای بزرگ این دستگاه دانست.