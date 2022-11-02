جغرافیای قیام در کرانه باختری در حال توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز چهارشنبه در جنوب غربی کرانه باختری واکنش نشان داد.

وی در این باره تاکید کرد: جوانان انقلابی در کراه باختری بار دیگر با یک عملیات شهادت طلبانه علیه نظامیان صهیونیست، پاسخی محکم به جنایات و تجاوزات اشغالگران علیه ملت فلسطین و مسجدالاقصی دادند.

حازم قاسم تصریح کرد: هم اکنون جغرافیای قیام در کرانه باختری و اهداف آن در حال توسعه است و رژیم اشغالگر در شرایط بسیار سختی قرار گرفته که توان مهار آن را ندارد.

سخنگوی حماس تاکید کرد: جوانان انقلابی به مبارزات خود تا زمان بیرون راندن کامل اشغالگران از سرزمین فلسطین ادامه می‌دهند.

وی افزود: وعده آزادسازی فلسطین با مقاومت است که محقق می‌شود و همه وعده‌های دیگر باطل هستند.

گفتنی است منابع فلسطینی صبح امروز از یک عملیات جدید ضد صهیونیستی در جنوب غربی رام الله خبر دادند که طی آن یک افسر صهیونیست با خودرو زیر گرفته شده و پس از آن با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت. در این عملیات یک مرد فلسطینی سوار بر خودرو این افسر صهیونیست را زیر گرفت. منابع فلسطینی گزارش دادند که مجری این عملیات در پی تیراندازی مستقیم صهیونیست‌ها به شهادت رسید.