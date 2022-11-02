معرفی ۳ برند مطرح تولید کننده عطر و ادکلن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همانطور که می‌دانید در بازار فروش عطر و ادکلن، برندهای مختلفی از این محصول وجود دارد که اگر شناختی از آن‌ها نداشته باشید، مسلماً انتخاب بهترین را سخت‌تر می‌کند. گفتنی است که در حال حاضر سه برند عطر بولگاری، ادکلن پولو و عطر هرمس از جمله محبوب‌ترین عطر و ادکلن‌های دنیا هستند که طرفداران زیادی دارند. به همین دلیل ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم این ۳ برند مطرح تولیدکننده عطر و ادکلن را معرفی کنیم.

معرفی برند عطر و ادکلن بولگاری

بی‌شک برند عطر و ادکلن بولگاری از جمله بهترین برندهای عطر و ادکلن در دنیاست که بنیان‌گذار این شرکت معتبر، سوتسریوس وولگاریس است که اصلیتی یونانی دارد. البته این برند محبوب نه تنها در زمینه ارائه عطر و ادکلن بلکه در حوزه‌ی تولید عینک، کیف پول و دیگر اکسسوری‌ها نیز فعالیت دارد. اما بولگاری اولین عطر محبوب شرکت را در سال ۱۹۹۲ تولید و به بازار عرضه کرد و در این سال‌ها و حداکثر تا سال ۲۰۱۴ میلادی، تعداد ۴۲ ادکلن و عطر بولگاری را وارد بازار کرده است. گفتنی است که از معروف‌ترین عطرهای این برند می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

عطر تویلت مردانه مدل Aqva Pour Homme

از مهم‌ترین ویژگی‌های این عطر بولگاری، پخش بوی فوق‌العاده‌ی آن است. رایحه این ادکلن نیز به این صورت است که پس از اسپری، رایحه‌ی نارنگی، پرتقال و برگ درخت نارنج دارد و در ادامه به رایحه نسیم دریا، گل پنبه و خزه دریایی ختم می‌شود. همچنین گفتنی است که دوام ادکلن بولگاری تویلت مردانه در حدود ۸ ساعت است.

ادکلن ادو پرفیوم مردانه مدل Man In Black

این عطر بولگاری افراد را به خود جذب می‌کند، بنابراین اگر خیلی علاقه به جلب توجه دیگران ندارید، از این عطر استفاده نکنید. نت‌های این ادکلن تنباکو و ادویه‌های معطر است که طبیعتاً احساس تندی را به افراد القا می‌کند. البته در ادامه و با گذشت زمان نت میانی این ادکلن بولگاری رایحه‌هایی مانند گل مریم و زنبق را تداعی می‌کند. گفتنی است که ایجاد حس وقار و اعتماد به نفس از جمله مزیت‌های این عطر ایتالیایی است.

معرفی برند عطر و ادکلن پولو

برند رالف لورن پولو از جمله معروف‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه‌ی مد است که بخشی از آن به تولید عطر و ادکلن ارتباط دارد. این شرکت در سال ۱۹۶۸ در آمریکا تأسیس شده و خیلی زود محصولات جذاب خود را به تولید انبوه رسانده است. ناگفته نماند که برند پولو در دهه‌ی ۷۰ میلادی کار تولید انواع ادکلن را استارت زد و اولین رایحه‌های جذاب زنانه و مردانه را به معرض نمایش گذاشت. از جمله انواع عطر و ادکلن پولو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عطر پولو مدل Blue Sport EDT

ادکلن بو اسپورت رالف لورن پولو اولین گزینه‌ی جذاب این برند است که طرفداران زیادی است. این ادکلن دارای طبع خنک بوده و برای افرادی که طبیعت گرم دارند، فوق‌العاده مناسب است. ناگفته نماند که این عطر از نوع ادوتویلت بوده و رایحه‌ای تند دارد که مطمئناً پس از اسپری مجذوب جذابیت آن می‌شوید. ضمناً گفتنی است که نت آغازین این ادکلن نعناع، سدر و نارنگی بوده که به نت‌های چوب صندل سفید، کهربا، نعناع هندی و مشک ختم می‌شود.

ادکلن پولو مدل Supreme OudEDP

این نوع عطر از جدیدترین عطرهای این برند معروف است که برای آقایان در نظر گرفته شده است. در واقع اگر می‌خواهید که اقتدارتان را نشان دهید، می‌توانید از این نوع عطر بهره‌مند شوید. گفتنی است که بوی قالب این عطر پولو بوی عود است که البته از دیگر اسانس‌ها نیز استفاده شده است. به طور کلی اگر یک عطر مناسب برای فصل پاییز نیاز دارید که رایحه فلفل و دارچین، چوب عود و علف وتیور داشته باشد، این عطر انتخاب مناسبی خواهد بود.

معرفی برند عطر و ادکلن هرمس

اولین تولید عطر برند هرمس در سال ۱۹۶۱ اتفاق افتاد. در واقع عطر هرمس کالیشه اولین محصول این برند بوده است که فوق‌العاده معروف است. در حال حاضر کلیه‌ی محصولات عطر و ادکلن هرمس دارای ویژگی‌هایی مانند کیفیت ظرف شیشه، پمپ فلزی و ماندگاری عالی است که به همین دلایل افراد زیادی علاقه‌مند به استفاده از آن هستند. حال اجازه دهید که چند نمونه از بهترین ادکلن‌های برند هرمس را معرفی کنیم:

عطر هرمس عطر Terre D`Hermes

این عطر طبع تند و خنک دارد و برای شب‌های تابستان فوق‌العاده است. از ویژگی‌های این ادکلن هرمس می‌توان به ماندگاری و قیمت عالی اشاره کرد. گفتنی است که در این عطر نت‌های جذابی در نظر گرفته شده است که از جمله می‌توان به پرتقال و گریپ فروت، فلفل سیاه و گل شمعدانی و همچنین چوب سرد و علف وتیور در نت‌های آغازین الی پایانی اشاره کرد. به طور کلی اگر به عطرهای جوان پسند نیاز دارید، این گزینه می‌تواند انتخاب‌ایده‌آلی باشد.

عطر هرمس Jour d’Hermes

این محصول از جمله عطرهای جذاب برند هرمس است که طرفداران زیادی دارد. کیفیت و رایحه‌های جذابی که در این عطر قرار داده شده است از مهم‌ترین دلایل انتخاب این عطر و ادکلن است. در خصوص نت‌های این ادکلن می‌توان به مواردی مانند لیمو شیرین، گریپ فروت، گل نخود، گل‌های سفید و گاردنیای یاسمنی اشاره کرد. گفتنی است که اگر به دنبال عطرهای برند معروف اما با قیمت استثنایی هستید، می‌توانید از این مدل عطر هرمس استفاده کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا به اختصار شما عزیزان را با برندهای معروف عطر و ادکلن مانند بولگاری، هرمس و پولو آشنا کنیم و از آنجایی که همه‌ی ما به این نوع محصولات نیاز داریم، احتمالاً با این دغدغه مواجه شده‌اید که از چه طریقی می‌توانید به بهترین عطرهای دنیا دسترسی داشته باشید که پیشنهاد ما در این زمینه استفاده از گالری عطر و ادکلن مارسلا است.

استفاده از این مرکز معتبر دارای مزیت‌های مختلفی است که از جمله می‌توان به اورجینال بودن عطر و ادکلن‌ها، کیفیت محصولات و قیمت مناسب‌شان اشاره کرد. حال برای اینکه بتوانید به انواع عطر و ادکلن‌های سه برند معرفی شده دسترسی داشته باشید، کافی است که با استفاده از راه‌های ارتباطی قرار داده شده به سایت عطر و ادکلن مارسلا مراجعه نمایید.

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