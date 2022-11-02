تحویل قرارداد اختیار معامله سکه طلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، مدیریت بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرآیند تحویل این قراردادها در روز یکشنبه ۲۲ آبان انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: فرآیند تحویل از طریق گواهی سپرده سکه طلا با نمادهای سکه تمام بهار تحویلی یک روزه ملت (سکه ۰۲۱۱پ۰۲)، سکه تمام بهار تحویلی یک روزه رفاه (سکه ۰۳۱۲پ۰۱)، سکه تمام بهار تحویلی یک روزه صادرات (سکه ۰۱۱۰پ۰۴)، سکه تمام بهار تحویلی یک روزه آینده (سکه ۰۱۱۱پ۰۵) و سکه تمام بهار تحویلی یک روزه سامان (سکه ۰۱۱۲پ۰۳) امکان پذیر خواهد بود و درخواست‌های اعمال ارائه شده خریداران و ایفای تعهدات فروشندگان در نمادهای در زیان، وارد فرآیند تحویل نخواهند شد.

همچنین مرجع قیمت نقدی سکه طلا در آخرین روز معاملاتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرایم نکول، میانگین موزون قیمت پایانی معاملات گواهی سپرده نمادهای فوق در آخرین روز معاملاتی قرارداد اختیار معامله است.

گفتنی است، هر ۱۰۰ گواهی سپرده کالایی در کد سهامداری شامل یک سکه است.