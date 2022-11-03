نشست شورای جهانی سفر/بررسی قانون حفظ آثار تاریخی

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته در مراسمی با حضور مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، حکم امیرحسین علوی شهردار رشت به‌عنوان دبیر شهر ملی رشتی‌دوزی به او اعطا شد. در این مراسم معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره ظرفیت مطلوب شهر رشت در حوزه صنایع‌دستی گفت: سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی رشت به واسطه درون‌زا و برون‌گرا بودن آن است.

جلالی با تاکید بر نگاه همه‌جانبه شهرداری‌ها به مؤلفه‌های شهری افزود: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های زندگی هویت است و صنایع‌دستی هویت بنیان‌ترین مولفه‌ای است که در زندگی می‌توان از آن یاد کرد.

او ادامه داد: شهر خلاق یعنی توسعه معنایی که صنایع‌دستی تجلی و نقطه عطف آن است و جهانی شدن می‌تواند وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف و خلاقیت‌های جدید باشد.

ایران برنده گردشگری قطر ۲۰۲۲ می‌شود؟

رقابت در جام جهانی قطر تنها محدود به بازی فوتبال بین کشورها نیست. مسابقات جام جهانی در سراسر جهان بزرگترین رویداد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که خیلی از کشورها را درگیر خودش می‌کند. در این میان کشورها سعی دارند بیشترین نفع را از آن ببرند به خصوص کشورهای همسایه میزبان جام جهانی. ایران هم یکی از این کشورهاست که به واسطه همسایگی با کشور قطر تلاش می‌کند از فرصت جهانی مسابقات بهره ببرد اما آیا واقعاً توانسته از کوچک بودن کشور قطر، همسایگی منطقه آزاد کیش و آب‌های مشترک برای خود فرصت تراشی کند؟

به رغم آنکه مسئولان کشور اعلام کردند در حال فراهم کردن شرایط برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر ۲۰۲۲ هستند، ولی چند روز مانده به آغاز مسابقات شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور به تازگی گفته است: از شش ماه پیش اعلام کردیم با بیست هزار تخت برای هر نفر شب، آمادگی پذیرش مسافران جام جهانی قطر را داریم؛ اما تا الان یک نفر هم رزرو نداشته است. حتی برای کیش هم ما مسافر نداریم و تنها تعداد محدودی گردشگر داخلی قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که آن هم با سهمیه فدراسیون است.

صحبت‌های حمزه زاده از آن نشأت گرفته که هر مسافر جام جهانی می‌بایست حداقل سه ماه قبل هتل رزرو کند اما چند روز مانده به مسابقات هنوز رزروی از سوی گردشگران خارجی اتفاق نیفتاده است نه در جزیره کیش و نه در شهرهای دیگر ایران!

بلیت بازی از صد تا هزار دلار!

این اتفاقات را حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران پیش بینی کرده و گفته بود که نمی‌توانیم از این جام جهانی هم مانند مسابقات قبل بهره ببریم.

الان بلیت بازی‌ها از ۱۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رود. تعداد سهمیه صد دلاری باید در اختیار هوادار واقعی ایرانی باشد نه خارجی‌ها. او حالا هم به خبرنگار مهر گفت: ما نه تنها از این فرصت استفاده نکردیم بلکه همیشه در مسابقات جام جهانی به دیگران نیز بهره رساندیم. حالا هم اگر ایران در این مسابقات بالا نرود باید مسئولان کشور از متولیان جام جهانی بازخواست کنند چون بالا رفتن در این گروه برای ایران راحت هست. اما نباید به گونه‌ای عمل شود که اتفاقات بدی پشت دروازه رقم بخورد. مجریان جام جهانی باید پاسخگو باشند. چون الان بلیت بازی‌ها از ۱۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رود. تعداد سهمیه صد دلاری باید در اختیار هوادار واقعی ایرانی باشد نه خارجی‌ها.

رفیعی گفت: تا الان هر کسی که قصد سفر به قطر را داشته برنامه ریزی های خودش را انجام داده است. مگر شرایط برای تهیه بلیت ارزان مهیا شود فرض بگیریم که بلیت با قیمت مناسب هم پیدا شود ولی الان مردم نمی‌دانند باید با چه قیمتی بلیت بازی تهیه کنند صد دلار یا هزار دلار.

ریاض میزبان نشست شورای جهانی گردشگری

در این هفته همچنین خبر رسید که بیست و دومین نشست جهانی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در شهر ریاض عربستان برگزار خواهد شد. کمیته سازمان‌دهی بیست و دومین اجلاس جهانی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، مهم‌ترین ویژگی‌ها و شرکت‌کنندگان نخبه حاضر در رویداد جهانی آتی این شورا را که از ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۲۰۲۲ (۷ آذر تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱) به میزبانی ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود، را اعلام کرد.

این مراسم در مرکز همایش‌های بین‌المللی ملک عبدالعزیز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار می‌شود که قرار است تعداد زیادی از مقامات از کشورهای مختلف در آن شرکت کنند.

در این اجلاس که با موضوع «سفر برای آینده‌ای بهتر» برگزار می‌شود، برخی موضوعات مهم، به ویژه تسریع روند بهبود حوزه گردشگری در سراسر جهان و افزایش انعطاف‌پذیری و توانایی حوزه گردشگری در آینده، با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد شد. آن‌ها همچنین درباره ابزارهایی برای تضمین پایداری این بخش بحث خواهند کرد.

اجلاس جهانی شورای جهانی سفر و گردشگری همزمان با رونق گرفتنِ مجدد بخش گردشگری در عربستان سعودی برگزار می‌شود. احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان در این جلسه گفت: «این اجلاس رهبران و پیشگامان حوزه گردشگری از بخش‌های دولتی و خصوصی در جهان را گرد هم می‌آورد که نقش اساسی آن را در پیشبرد آینده و توسعه این بخش افزایش می‌دهد.»

اعلام الزامات سفر به قطر در زمان جام جهانی

در حوزه جام جهانی نیز خبر رسید که مسئولان قطر به مسافران این کشور توصیه کرده اند، قوانین جدید میزبانی را مطالعه کنند. در الزامات اعلامی از سوی مسئولان کشور قطر آمده که باید شرکت کنندگان در مسابقات جام جهانی آخرین اخبار، قوانین و شرایط سفر به این کشور را مطالعه کنند. همچنین اگرچه در مدت زمان برگزاری مسابقات، ویزای توریستی توسط این کشور صادر نمی‌شود ولی مسافران موظف هستند از اول نوامبر تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ برای ورود به قطر کارت هایا را درخواست کنند، حتی اگر در مسابقات حضور نداشته باشند البته به استثنای دارندگان مجوز اقامت و اتباع قطر.

دارندگان کارت هایا می‌توانند با این کارت تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ در قطر بمانند و برای چندین بار ورود و خروج کنند. کسی که هایا کارت دارد می‌تواند سه نفر دیگر را نیز به عنوان هوادار بدون بلیت از تاریخ ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر با خودش همراه کند. ورود بازدیدکنندگان از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ از سر گرفته خواهد شد.

توریسم قطر به شرکای تجاری بین المللی سفر توصیه می‌کند که آخرین الزامات سفر و ورود قطر را برای مسابقات جام جهانی دنبال کنند. هوادارانی با استفاده از سرویس شاتل در سفر یک روزه شرکت می‌کنند، باید با وارد کردن جزئیات سفر و بلیط معتبر مسابقه، برای دریافت کارت هایا در وب سایت یا اپلیکیشن موبایل اقدام کنند.

سرویس شاتل روز مسابقه به دارندگان کارت هایا اجازه می‌دهد تا یک مسابقه را تماشا کنند و در مدت ۲۴ ساعت به نقطه مبدا خود بازگردند. این سرویس نیاز به رزرو محل اقامت برای ساکنان کشورهای همسایه شورای همکاری خلیج فارس را از بین می‌برد و حمل و نقل زمینی رایگان را از فرودگاه تا استادیوم فراهم می‌کند.

تعرفه برق تأسیسات گردشگری ۱۰ برابر می‌شود

طرح توسعه مانع زدایی از صنعت برق که این روزها به مرحله تصویب نزدیک تر شده، موجب می‌شود تعرفه برق تأسیسات گردشگری از جمله بوم گردی‌ها به دلیل صنعتی شدن ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. در این طرح تعرفه برق تأسیسات گردشگری صنعتی خواهد شد. تعرفه صنعتی برای این تأسیسات افزایش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت حال آنکه این افزایش هزینه برای تاسیساتی که در دوره کرونا و آسیب‌های اجتماعی بیشترین خسارت را می‌بینند؛ بار سنگینی را به دوش صاحبان صنعت گردشگری می‌اندازد.

در این باره عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: تصویب طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق بدون در نظر گرفتن ملاحظات این حوزه و مغایرت آن با رویکرد حمایتی ماده ۳ قانون صنعت ایران گردی و جهانگردی مصوب سال ۷۰ مبنی بر محاسبه مصرف انرژی تأسیسات گردشگری براساس تعرفه صنعتی، موجب افزایش تعرفه حامل‌های انرژی و متعاقب آن کاهش مشوق‌های سرمایه گذاری و انگیزه سرمایه گذاران برای ایجاد تأسیسات گردشگری می‌شود. بنابراین خواهشمند است به منظور کاهش اثرات مخرب این طرح و التهابات ناشی از آن در صنعت گردشگری دستور دهید ضمن عودت طرح مذکور به کمیسیون امکان استماع نظرات قانونی این وزارتخانه مهیا شود.

پس از آن در روز ۲۷ شهریور ماه فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی به قالیباف در نامه‌ای نوشت: پیشنهاد می‌شود این مصوبه برای اصلاح به این کمیسیون برگشت داده شود.

باز هم در اواخر مهر ماه ضرغامی این بار در نامه‌ای به ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان نوشت: کسب و کارهای گردشگری از جمله هتل‌ها، مراکز پذیرایی، مراکز اقامتی، روستایی مانند اقامتگاه‌های سنتی، خانه‌های بوم گردی با توجه به شرایط و بحران‌های چند سال اخیر بدون در نظر گرفتن مشوق‌های حمایتی، توجیه اقتصادی نداشته و عملاً تعطیلی این گونه تأسیسات را موجب شده است.

این وزارتخانه قبلاً مراتب را به رئیس مجلس منعکس کرده است که با دستور ایشان مقرر شده بود پیشنهاد اصلاحی این وزارتخانه در چارچوب طرح مذکور مورد لحاظ و بازبینی قرار گیرد که تاکنون در این خصوص نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابراین خواهشمند است به منظور کاهش اثرات مخرب این طرح دستور استماع نظرات قانونی وزارتخانه و انجام اصلاحات، اقدامات و مساعدت‌های لازم به عمل آید.

کاخ سعدآباد سه شنبه تعطیل است

این هفته بنابر اعلام روابط عمومی کاخ سعدآباد، موزه‌های این مجموعه در روز سه شنبه دهم آبان تعطیل اعلام شد. این تعطیلی به دلیل سفر هیأت ارمنی به ایران است.

بررسی ایرادات شرعی و فنی قانون حفظ آثار تاریخی

گزارش تقنینی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص‌ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) به موارد قابل توجهی اشاره شده در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده: قانون راجع به حفظ آثار ملی به‌عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان‌ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.

با تصویب این قانون عملاً بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخص‌های ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم‌انگاری‌های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری‌های تجاری و علمی، احکام و جرم‌انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.

نسخ نشدن بخش‌های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی‌پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش‌نویس‌های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی‌ربط دارای اولویت باشد.

نمایش صنایع دستی ایرانی در قطر

درحالی که برخی افراد در تلاش بودند تا تیم ملی فوتبال ایران از رویداد جام جهانی قطر حذف شود، اما حالا قرار است در مدت یک ماهه بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان در قطر حتی صنایع دستی ایران هم نقش داشته باشد و در این فرصت خود را به نمایش بگذارد.

به همین دلیل از مدت‌ها قبل وزارت میراث فرهنگی در پی برپایی نمایشگاهی از صنایع دستی در دوحه بود.

چون تجربه سالهای قبل این نوید را به متولیان صنایع دستی کشور داده که کالاهای هنری و صنایع دستی می‌تواند سفیران فرهنگی و معرف ایران باشند به همین منظور می‌بایست در رویدادهای جهانی سهمی برای معرفی ایران داشته باشند.

از همین رو بود که در نمایشگاه بزرگ اکسپوی دوبی نیز صنایع دستی ایرانی جای مهمی در فروش، نمایش و عرضه در پاویون ایران داشت.

استفاده از به روزترین تکنیک‌های تصویری

حالا هم قرار است در سکوی کورنیش قطر ظرفیت‌های ایران در حوزه هنرهای سنتی و دستی نمایش داده شود منتها با این تفاوت که اگر در هر زمان دیگری از جمله حضور در نمایشگاه‌ها ایران می‌توانست بخش فروش صنایع دستی را هم داشته باشد در قطر این اجازه را ندارد و می‌بایست تنها به نمایش اکتفا کند هر چند که همین اتفاق نیز محملی برای بازاریابی است.

در این باره مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گفته است: جام جهانی فوتبال در قطر می‌تواند فرصتی برای تبادل فرهنگی باشد، سکویی در ساحل کورنیش قرار دارد که در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته ما اجازه فروش نداریم و فقط نمایش است و تلاش داریم با استفاده از به روزترین تکنیک‌های تصویری بتوانیم ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و داشته‌های خودمان را در حوزه صنایع‌دستی نمایش دهیم.