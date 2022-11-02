به گزارش خبرنگار مهر، شهید استوار یکم «فرید کرم پور» ۳۰ شهریور ماه امسال از سوی «محمد قبادلو» به وسیله خودرو زیر گرفته شد و به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.

چند روز پیش اولین جلسه دادگاه «محمد قبادلو»، فردی که با زیر گرفتن نیروهای یگان ویژه، استوار یکم «فرید کرم‌پور» پلیس لرستانی را به شهادت رسانده، برگزار شد.

قبادلو در این دادگاه گفته بود: «۲۰ تا موتور بودند، دور خیز کردم و گازش را گرفتم و به قصد کُشت مأموران را زیر گرفتم».

حالا مادر این متهم با انتشار فیلمی در فضای مجازی گفته: «از همه مردم تقاضای کمک دارم، برای پسر من حکم اعدام صادر کرده‌اند!»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که «محمد قبادلو» عامل شهادت شهید «فرید کرم پور» در دادگاه به اقدامات خود در زیر گرفتن مأموران نیروی انتظامی اعتراف کرده و حالا مادر وی با موج سواری روی احساسات مردم از طریق سلبریتی ها و لیدرهای اغتشاشات اخیر در فضای مجازی به دنبال عوض کردن جای جلاد و شهید است!

رسانه‌های ضد انقلاب بدون اشاره به زیر گرفتن مأموران و به شهادت رساندن پلیس ۲۱ ساله لرستانی توسط «محمد قبادلو»، صحبت‌های مادرش را منتشر کرده و «قبادلو» را هم «بازداشت‌شده اعتراضات» نامیده‌اند!