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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۸

در پیامی؛

رئیسی انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل را تبریک گفت

رئیسی انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی انتخاب لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را به ریاست جمهوری فدراتیو برزیل تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتخاب لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا به ریاست جمهوری فدراتیو برزیل تصریح کرد: امیدوارم در دوره تصدی این مسئولیت توسط جناب‌عالی، شاهد پیشرفت و گسترش روزافزون همکاری‌های دو کشور باشیم.

ابراهیم رئیسی در پیام تبریک خود به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل، آورده است: «ایران و برزیل از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند و مراودات و همکاری دو کشور تاکنون دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته است.»

کد مطلب 5623042
طیبه بیات

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