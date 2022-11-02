قیمت سبد نفتی اوپک از ۹۴ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۴ دلار و ۴۳ سنت ثبت شد، در حالی که دوشنبه (نهم آبان‌ماه) ۹۳ دلار و ۱۷ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۹۴ دلار و ۶۹ سنت و ۸۸ دلار و ۳۷ سنت به ازای هر بشکه بود.