  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

قیمت سبد نفتی اوپک از ۹۴ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی اوپک از ۹۴ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی اوپک دیروز (سه‌شنبه، دهم آبان‌ماه) با افزایش بیش از یک دلاری از ۹۴ دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۴ دلار و ۴۳ سنت ثبت شد، در حالی که دوشنبه (نهم آبان‌ماه) ۹۳ دلار و ۱۷ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۹۴ دلار و ۶۹ سنت و ۸۸ دلار و ۳۷ سنت به ازای هر بشکه بود.

کد مطلب 5623088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها