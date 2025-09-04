به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت نفت، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آستانه شصت‌وپنجمین سالگرد تأسیس این سازمان، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از بنیانگذاران اوپک یاد کرد.

در این پیام با انتشار تصاویری از اجلاس تاریخی بغداد در سال ۱۹۶۰ آمده است: «پنج مرد، پنج ملت، یک ایده. پدران بنیانگذار اوپک: عبدالله الطریقی (عربستان سعودی)، خوان پابلو پرز آلفونزو (ونزوئلا)، دکتر طلعت الشیبانی (عراق)، دکتر فواد روحانی (ایران) و احمد سید عمر (کویت)، نه تنها به‌عنوان نمایندگان کشورها، بلکه به‌عنوان متفکرانی متعهد به حفاظت از حاکمیت ملی بر منابع انرژی، با یکدیگر ملاقات کردند. میراث آنها هنوز هم به همکاری جهانی امروز قدرت می‌بخشد.»

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در روزهای ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در سالن الشعب بغداد و با حضور نمایندگان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا به‌طور رسمی پایه‌گذاری شد.