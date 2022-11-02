میانگین سنی جمعیت کشور در ۴۵ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جباری ظهر چهارشنبه در همایش چشم انداز جمعیت و فرزندآوری در ایران که با حضور استاندار و مسئولان استان کرمانشاه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه پیری بی سابقه جمعیت در ایران هستیم که این موضوع هیچگاه سابقه نداشته است.

وی افزود: سایه مسائل اقتصادی بر روی مساله فرزندآوری وجود دارد اما به واقع آمارها به ما نشان می‌دهند که ۱۳ استان برخوردار در کشور دارای کمترین میزان فرزندآوری هستند.

رئیس اداره جوانی جمعیت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تصریح کرد: میزان فرزندآوری پزشکان و اعضای هیأت علمی نسبت به سایر اقشار کمتر است که این نشان از عدم ارتباط میان تمکن مالی و فرزندآوری را نشان می‌دهد.

جباری بیان کرد: قانون جوانی جمعیت تصویب شده و دولت سیزدهم هم عزم جدی برای اجرای این قانون را دارد اما اگر این موضوع را مردمی نکنیم اتفاقی نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت تکالیف بسیاری به دستگاه‌های مختلف در این قانون دیده شده که حدود ۶۰ درصد این تکالیف مربوط به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است که با اجرای خوب این تکالیف باعث اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه می‌شود.

رئیس اداره جوانی جمعیت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بیان کرد: نرخ رشد جمعیت در ایران حدود ۰.۶ و شاخص باروری حدود ۱.۶ است و پیش بینی‌ها این موضوع را نشان می‌دهد که با ادامه دار بودن این وضعیت نرخ رشد منفی شود و اگر متولدین دهه ۶۰ از سنین باروری خارج شوند دیگر فرصت جبران نخواهیم داشت و اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، جمعیت کشور به سرعت پیر می‌شود.

جباری اضافه کرد: میانگین سنی جمعیت کشور در ۴۵ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده و به سمت پیر شدن خواهد رفت و کرمانشاه تقریباً در میانه نمودار توزیع جمعیت قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: تنها با وجود قانون و با اجرای آن ممکن است فرزندآوری تسهیل شود اما در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی و فعالیت بیشتر در نظام بهداشتی هستیم.

رئیس اداره جوانی جمعیت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تاکید کرد: با چهار نوع جنگ اقتصادی، روانی، امنیتی و جمعیتی طرف هستیم که آثار جنگ جمعیتی ۱۰ سال آینده مشخص خواهد شد.

جباری گفت: در حال حاضر حدود هفت سال برای جبران این مسئله زمان داریم و اگر تدبیری اندیشیده نشود دچار سالخوردگی جمعیت خواهیم شد و این طی ۱۰۰ سال آینده قابل جبران نخواهد بود.