هیئت رئیسه شورای شهر سقز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه جلسه شورای شهر سقز به منظور انتخاب هیئت رئیسه سال دوم در صحن شورای اسلامی شهر سقز برگزار شد.

در این جلسه هیئت رئیسه سال دوم شورای شهر سقز با ۴ رأی مثبت، یک رأی سفید و ۲ رأی مخالف انتخاب شدند.

پس از انتخابات در پایان این جلسه عطا مولود پور به عنوان رئیس، بهروز شریفی به عنوان نایب رئیس، میلاد میری به عنوان منشی انتخاب شدند.

همچنین بهزاد وثوقی، مختار اصغری، کیوان بهرامی و زینب فرجی به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سقز برای یک سال پیش رو انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون‌های تخصصی نیز با ۵ رأی موافق و ۲ رأی سفید انتخاب شدند.