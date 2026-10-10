آمادگی یزد برای مقابله با سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی، پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته ملی مدیریت بحران، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش آمادگی استان در برابر حوادث طبیعی اظهار کرد: پس از سیل سال ۱۴۰۱، نقاط آسیب‌پذیر استان شناسایی شد و اقدامات فنی، عمرانی و عملیاتی برای کاهش خسارات احتمالی در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال، از زمان صدور هشدارهای هواشناسی، مکاتبات لازم با دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران انجام شد و وظایف هر دستگاه برای پیشگیری و آمادگی در برابر سیلاب مشخص شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد ادامه داد: لایروبی رودخانه‌ها، رسوب‌برداری بندهای خاکی و سیل‌بندها، شناسایی گذرگاه‌های فاقد آبگذری مناسب و اجرای طرح‌های هدایت و دفع آب‌های سطحی از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دنبال می‌شود.

بالاکتفی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی استان تصریح کرد: یزد استانی خشک و پهناور است و به دلیل شرایط خاک و گستردگی رودخانه‌های فصلی و تعدد بندهای خاکی، حتی بارش‌های محدود نیز می‌تواند در برخی نقاط به روان‌آب و سیلاب منجر شود؛ ازاین‌رو، آمادگی پیش از آغاز فصل بارش اهمیت زیادی دارد.

اجرای طرح افزایش تاب‌آوری بافت یزد

وی با اشاره به آسیب‌پذیری بافت تاریخی یزد در برابر مخاطرات طبیعی گفت: طرح افزایش تاب‌آوری بافت تاریخی تهیه شده و اقداماتی مانند اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی و ایجاد مسیرهای انتقال روان‌آب برای کاهش ماندگاری آب در این محدوده در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد افزود: با وجود اقدامات پیشگیرانه، به دلیل گستردگی بافت تاریخی و محدودیت دسترسی ماشین‌آلات به برخی معابر، نمی‌توان احتمال خسارت را به‌طور کامل منتفی دانست؛ بنابراین، استقرار نیروهای آموزش‌دیده، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز در اطراف این محدوده نیز در دستور کار قرار دارد.

بالاکتفی بر ضرورت مشارکت ساکنان بافت تاریخی در کاهش خسارات تأکید کرد و گفت: رسیدگی به ناودان‌ها، توجه به وضعیت ساختمان‌های مخروبه و جلوگیری از ورود آب به بخش‌های آسیب‌پذیر ساختمان‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند خسارات ناشی از بارندگی را کاهش دهد.

برگزاری مانورهای آمادگی در شهرستان‌های یزد

وی با اشاره به برگزاری مانورهای آمادگی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: در این مانورها، تجهیزات موردنیاز برای مقابله با آب‌گرفتگی، از جمله موتورپمپ‌ها، بررسی و عملکرد نیروهای عملیاتی ارزیابی می‌شود تا نقاط ضعف و نیازهای آموزشی پیش از وقوع حادثه مشخص شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد افزود: در برخی موارد، مشکل اصلی کمبود تجهیزات نیست، بلکه نحوه استفاده صحیح از دستگاه‌ها، راه‌اندازی موتورپمپ‌ها و آشنایی با شیوه تخلیه آب و رسوبات اهمیت دارد؛ به همین دلیل، آموزش نیروها و تمرین در شرایط نزدیک به وضعیت واقعی دنبال می‌شود.

بالاکتفی با اشاره به سازوکار پشتیبانی بین‌شهری و استانی در شرایط بحرانی تصریح کرد: شهرداری یزد به‌عنوان معین سایر شهرداری‌های استان تعیین شده و استان‌های کرمان، فارس، اصفهان و هرمزگان نیز در لایه نخست استان‌های معین یزد قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث بزرگ، امکان استفاده از ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی آن‌ها فراهم باشد.

کمبود تجهیزات برای مقابله با حوادث صنعتی

وی یکی دیگر از نیازهای استان را تأمین تجهیزات تخصصی برای مقابله با حوادث صنعتی دانست و گفت: در حوزه حوادث صنایع شیمیایی و پتروشیمی، به ماشین‌آلات، تجهیزات تخصصی و وسایل حفاظت فردی نیاز است و در این زمینه اقداماتی برای تأمین اعتبار و تهیه تجهیزات موردنیاز با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد همچنین از پیگیری تأمین خودروهای عملیاتی برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد و افزود: بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تهیه شده است تا در زمان بحران، ظرفیت‌های موجود با هماهنگی بیشتری به کار گرفته شود.

پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از جنگ

بالاکتفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مدیریت بحران استان در پی حوادث ناشی از جنگ اظهار کرد: با وجود اینکه مدیریت بحران در قانون وظایف مستقیمی در حوزه جنگ نداشت، بر اساس تکالیف ابلاغی، هماهنگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارزیابی خسارت‌ها و پیگیری جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده را بر عهده گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد با اشاره به روند تخصیص اعتبارات مدیریت بحران بیان کرد: بر اساس قانون، بخشی از اعتبارات به‌صورت مستقیم در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار می‌گیرد تا برای اقداماتی مانند لایروبی رودخانه‌ها، مرمت قنوات، مقابله با تنش آبی و تأمین تجهیزات موردنیاز هزینه شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در کاهش خسارات

بالاکتفی با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی در مدیریت بحران گفت: رسانه‌ها در چهار مرحله پیشگیری و آمادگی، هشدار و اطلاع‌رسانی سریع، پاسخ و امدادرسانی و همچنین بازیابی و بازسازی نقش مهمی دارند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، استفاده از زبان ساده و قابل‌فهم برای عموم مردم، مقابله با شایعات و هماهنگی میان رسانه‌ها می‌تواند به افزایش آمادگی جامعه و کاهش خسارات ناشی از حوادث کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد با اشاره به شعار محوری هفته مدیریت بحران با عنوان «مردم آماده، ایران تاب‌آور» خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری استان در برابر مخاطرات طبیعی، نیازمند مشارکت مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت آموزش‌های عمومی است.