کمیل پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره کوتاه‌مدت و کارگاهی طب رزم برای نجات گران، امدادگران و همکاران جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد:این برنامه‌ها به مناسبت هفته بزرگداشت و قدردانی از زحمات فعالان مدیریت بحران در سطح شهرستان اجرا می شود

رئیس اداره هلال‌احمر شهرستان آستانه اشرفیه افزود: از فرصتی که با حضور دکتر انوری پزشک بدون مرز و از مدرسان برجسته و شناخته‌شده در سطح کشور و فراتر از آن هستند، استفاده شده است.

پرناک با اشاره به محتوای دوره گفت: دوره کوتاه‌مدت طب رزم برای نجات گران، امدادگران و همکاران جمعیت هلال‌احمر، به صورت کاملاً میدانی و کارگاهی برگزار می‌شود و محور آموزشی آن کنترل خون‌ریزی است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی، دوره طب رزم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است این دوره برای مربیان، امدادگران و همکاران جمعیت هلال‌احمر برگزار شود.

رئیس اداره هلال‌احمر شهرستان آستانه اشرفیه در پایان گفت: این فرصت فراهم شد تا میزبان دکتر انوری باشیم و از ظرفیت و دانش بالای ایشان بهره ببریم.