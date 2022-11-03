٢٠ درصد از خسارت های سیل به جاده های استان یزد جبران شد

سید حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت های وارد شده به جاده های استان به دلیل سیل اخیر اظهار کرد: حدود ٢٠ درصد از خسارت های ناشی از سیل به جاده های استان یزد جبران شده است.

وی افزود: از محل سفر استانی ریاست جمهوری ۱۰۰ میلیارد تومان، به دستور استاندار به مسئله سیل و خسارت های ناشی از آن تعلق گرفته اما تاکنون ابلاغ نشده است.

محمدی ادامه داد: ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای بازسازی مسیرهای سیل تخصیص یافته است که ۲ میلیارد تومان آن به صورت پیمانی و مناقصه ای و یک میلیارد تومان باقی مانده به صورت امانی اجرا می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در راستای مرمت مسیرهای آسیب دیده از سیل عنوان کرد: تاکنون ۲۴ پروژه از محل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته از سوی استاندار تعریف شده است.

وی افزود: اخذ مجوز مناقصه پل اردکان – هامانه از سازمان راهداری، مرمت آب بردگی ها در سطح محورهای استان توسط دستگاه های شهرستان ها بصورت امانی و تنقیه پل های پر شده از سیل از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه جبران خسارت های وارد شده به جاده های استان پس از سیل مرداد ماه است.