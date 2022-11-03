تولید آب شرب و ساعت آبرسانی یکی از مشکلات بوموسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد پاک نژاد امام جمعه بوموسی در پی سفر استاندار به این جزیره در حضور استاندار و مدیران کل استان اهم مطالبات، مشکلات و انتظارات مردم را از تریبون مسجد جامع بیان کرد.

وی گفت: کمبود تولید آب شرب و ساعت آبرسانی، مشکلات ترابری هوایی و دریایی و حمل و نقل ارزاق عمومی و مورد نیاز مردم و کمبود مسکن از مهمترین مشکلات مردم بوموسی است.

امام جمعه بوموسی افزود: کمبود مسکن و نبود شغل باعث شده است که جوانان این جزیره پس از سالها زندگی در این جزیره، از جزیره خارج شوند.

حجت الاسلام پاک نژاد اظهار کرد: مردم در زمینه بهداشت و درمان با کمبود پزشک متخصص، دارو و وسیله اعزام بیمار به مراکز درمانی مرکز استان مواجه هستند.

وی تکمیل و تسریع در ساخت اتوبوس دریایی و صدور مجوز صید برای صیادان را از مطالبات اصلی مردم و جوانان بوموسی از استاندار هرمزگان بیان کردند.

امام جمعه بوموسی گفت: شایسته نیست که حقوق پرسنل نیروگاه برق جزیره که برق شهروندان را تامین می کنند با ماهها تاخیر پرداخت شود.

وی ضمن ابراز گلایه از برخی مدیران شهرستان که پروازی هستند و با خانواده در جزیره حضور ندارند گفت: مدیران پروازی نمی توانند مشکلات مردم را حس کنند.