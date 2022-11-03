به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه ۱۲ آبان چهارمین رویداد پرتاب انیمیشن ایران (رویازی) با حضور مدیران سینمایی حوزه هنری و ۱۲ گروه متقاضی حضور و ارائه طرح های خود در این رویداد، در محل حوزه هنری برگزار شد. همچنین در این رویداد محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، محمد رحیم لیوانی مدیرعامل مرکز انیمیشن صبا، سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی حضور داشتند.

در ابتدای مراسم امیررضا مافی رییس مرکز انیمیشن حوزه هنری گفت: این رویداد چهارمین دوره رویازی است که برگزار می شود، دوستان می دانند که رویدادهای پیچ در همه جای دنیا برگزار می شد و رویازی اولین اتفاقی است که به صورت پیچ در ایران رخ می دهد. البته تصمیم گرفتیم و پیشنهاد دادیم به جای واژه پیچینگ از واژه پرتاب استفاده شود. در این دوره ۷۸ گروه ثبت نام کردند که ۲۳ تیم در دوره راهبری شرکت کردند، ۲۶ طرح ارائه شد و امروز قرار است که از این تعداد ۱۲ طرح ایده های خود را پرتاب کنند. نباید فراموش کرد که برای گسترش رویاهای فرزندان خود باید انیمیشن را گسترش دهیم.

در ادامه گروه های مختلف آماده ارائه طرح های خود شدند. لازم به ذکر است که هرکدام از حاضران در ۷ دقیقه زمان دارند تا طرح خود را ارائه دهند.

سپس یوسف شیری و سیدعلی موسوی به پرتاب طرح سریال انیمیشن «تاریخ شکلاتی» از زنجان پرداختند. شیری برای هر دقیقه از این سریال ۵۰ قسمتی ۷ میلیون تومان در نظر گرفته و زمان تولید آن را ۳ سال اعلام کرد.

پرتاب طرح بعدی یک اثر سینمایی توسط علی مظاهری از تهران بود که طرح سینمایی «پنج سنگ» را ارائه کرد. برآورد هزینه این انیمیشن بیش از ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و زمان تولید پروژه ۴ سال اعلام شد.

در ادامه یک طرح سریال انیمیشن با نام «سارگون» توسط محمد جوادنیا از تهران ارائه شد. این سریال با بودجه بیش از ۳ میلیارد و در ۱۲ قسمت تولید می شود. این طرح از تهران به رویازی پیشنهاد داده شده بود.

پرتاب طرح بعدی پروژه ای با نام «شازده» بود که توسط مصطفی قربانی از استان زنجان ارائه شد.

در ادامه این رویداد، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره گفت: انیمیشن برای سازمان سینمایی سوره کارکرد ویژه ای دارد و می تواند یکی از محورهای اصلی حوزه هنری در راستای توجه به کودک و نوجوان باشد و فکر می کنیم انیمیشن مهمترین ابزار برای گفتگو با کودکان هست. نباید فراموش کرد که از شرق و غرب با تهاجم تولیدات فرهنگی مواجه هستیم که باید برای مقابله با آن کاری کرد. رویداد رویازی می تواند در زمینه به کارگیری شرکت ها و گروه های تولید انیمیشن در کل کشور باشد و می‌توان رویازی را بهترین ابزار برای این کار دانست. سازمان سینمایی حوزه هنری طی سال های اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه تولید انیمیشن سینمایی داشته و در تلاش هستیم تا با همراه کردن مراکز مختلف مانند صدا و سیما تولید سریال های انیمیشن را در کشور فعال کنیم تا مخاطب کودک و نوجوان همیشه مواجه شود با تولیدات بدیهی و آثاری که مناسب با فرهنگ و مذهب ایران است.

در ادامه طرحی با نام «خواب دزد» توسط منصوره مصطفی زاده و مجید عزیزی از تهران ارائه شد. این سریال برای ۱۶ قسمت ۱۰ دقیقه ای طراحی شده است و برآورد هر دقیقه آن ۱۱ میلیون تومان و بودجه کل یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

پرتاب طرح بعدی درباره پروژه «خاطرات جبرائیل» بود که توسط داوود عادلی از تهران ارائه شد. برآورد هزینه تولید این پروژه که درباره همراهی حضرت جبرییل با پیامبر اسلام (ص) است، بیش از یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به توضیحات داود عادلی بخشی از بودجه تولید این انیمیشن از طریق فروش اوراق تامین می‌شود.

در ادامه طرح انیمیشن سریال «چوبولوها» توسط علی علیجان زاده از استان قم ارائه شد. این سریال برای ۱۰۰ قسمت ۳ دقیقه ای و هر دقیقه ۹ میلیون و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده و در مجموع ۲ میلیارد و ۷۹۰ تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

طرح بعدی انیمشین سینمایی «غریبه ای در جنگل» بود که توسط علیرضا سجادی از قم پرتاب شد. برآورد بودجه این انیمیشن بیش از ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که تا امروز شرکت تولید کننده توانسته ۱۵ درصد از بودجه را تامین کند.

«بادآباد» طرح دیگری بود که توسط سیدمحمد امامی از تهران پرتاب شد. این طرح به صورت سریال ۲۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای ارائه شد. بودجه تولید این انیمیشن در هر دقیقه ۱۵ میلیون تومان است که تا امروز نیمی از بودجه مورد نظر تامین شده است.

دهمین طرح ارائه شده از اردبیل با نام «بیرلیک» توسط مهدی خروشی بود. بودجه برآورد شده این طرح سینمایی ۱۲ میلیارد تومان است که تا امروز ۳۰ درصد از این بودجه تامین شده است.

طرح بعدی از استان اصفهان توسط داود خرمن زار با نام «دالی» که یک سریال انیمیشن است، ارائه شد. بودجه برآورد شده این انیمیشن ۲ میلیارد تومان اعلام شد.

آخرین طرحی که در این دوره از رویازی ارائه شد از استان گیلان با نام «چکا و میرزا» بود که توسط حسام رمضانی ارائه شد که درباره میرزاکوچک خان جنگلی است. بودجه برآورد شده برای این پروژه دقیقه ای ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات جالب طرح های ارائه شده در این دوره از رویازی توجه به قهرمان سازی و قهرمان پروری در انیمیشن ها بوده و قهرمان بیشتر طرح های ارائه شده دختران کوچک بودند.