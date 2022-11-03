به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت منابع آب اردبیل اظهار کرد: مدیریت منابع آب با وجود خشکسالی‌های رخ داده در سال‌های اخیر ضروری به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به تدوین سند جامع تحول حوزه کشاورزی استان و تدوین الگوی کشت با بهینه‌سازی مصرف آب، ترسیم افق چشم‌انداز در الگوی کشت به صورت عملیاتی ضروری است.

استاندار اردبیل رعایت الگوی کشت به ویژه در شمال استان و استقبال کشاورزان از محصولات کم آب‌بر را یادآور شد و گفت: جهاد کشاورزی استان اردبیل در حوزه الگوی کشت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد و توجیه کارشناسی لازم را به کشاورزان در زمینه میزان و نحوه استفاده از آب ارائه دهد.

عاملی تخلفات روی داده در زمینه بهره‌برداری از منابع آب را تأسف‌بار خواند و افزود: ضروری است تا تخلفاتی که در زمینه بهره‌برداری بی‌رویه از آب انجام شده، شناسایی و اقدامات لازم برای کاهش و حذف این تخلفات انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه آب و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها با تشریح واقعیت‌ها دارای اهمیت است و در این راستا اقدامات اساسی که نیاز کشاورزی بوده، استخراج و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود.

عاملی اضافه کرد: حفظ منابع آب‌های موجود، بازگردانی آب و آبگیری سدها از جمله اقداماتی است که در راستای سازگاری با کم‌آبی باید عملیاتی شود.

وی بیان کرد: اقدامات انجام گرفته در زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری مطلوب نبوده و لازم است برنامه عملیاتی مناسب از سوی منابع طبیعی در این زمینه ارائه شود.

استاندار اردبیل حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان برای حفاظت از منابع آبی و حفظ آب سفره‌های زیرزمینی را یادآور شد و ادامه داد: باید برگزاری استارتاپ‌هایی در این بخش و استفاده از ایده‌های جدید مورد توجه باشد.