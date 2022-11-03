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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

استاندار اردبیل:

اجرای طرح‌های آبخیزداری در اردبیل مطلوب نیست

اجرای طرح‌های آبخیزداری در اردبیل مطلوب نیست

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در اردبیل که در سال‌های گذشته انجام شده، مطلوب به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت منابع آب اردبیل اظهار کرد: مدیریت منابع آب با وجود خشکسالی‌های رخ داده در سال‌های اخیر ضروری به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به تدوین سند جامع تحول حوزه کشاورزی استان و تدوین الگوی کشت با بهینه‌سازی مصرف آب، ترسیم افق چشم‌انداز در الگوی کشت به صورت عملیاتی ضروری است.

استاندار اردبیل رعایت الگوی کشت به ویژه در شمال استان و استقبال کشاورزان از محصولات کم آب‌بر را یادآور شد و گفت: جهاد کشاورزی استان اردبیل در حوزه الگوی کشت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد و توجیه کارشناسی لازم را به کشاورزان در زمینه میزان و نحوه استفاده از آب ارائه دهد.

عاملی تخلفات روی داده در زمینه بهره‌برداری از منابع آب را تأسف‌بار خواند و افزود: ضروری است تا تخلفاتی که در زمینه بهره‌برداری بی‌رویه از آب انجام شده، شناسایی و اقدامات لازم برای کاهش و حذف این تخلفات انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه آب و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها با تشریح واقعیت‌ها دارای اهمیت است و در این راستا اقدامات اساسی که نیاز کشاورزی بوده، استخراج و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود.

عاملی اضافه کرد: حفظ منابع آب‌های موجود، بازگردانی آب و آبگیری سدها از جمله اقداماتی است که در راستای سازگاری با کم‌آبی باید عملیاتی شود.

وی بیان کرد: اقدامات انجام گرفته در زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری مطلوب نبوده و لازم است برنامه عملیاتی مناسب از سوی منابع طبیعی در این زمینه ارائه شود.

استاندار اردبیل حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان برای حفاظت از منابع آبی و حفظ آب سفره‌های زیرزمینی را یادآور شد و ادامه داد: باید برگزاری استارتاپ‌هایی در این بخش و استفاده از ایده‌های جدید مورد توجه باشد.

کد مطلب 5623526

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