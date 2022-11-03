ثبت ۱۰۱ میلیمتر بارندگی در گناوه طی ۴ ساعت/ آبگرفتگی برخی معابر

کوروش دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت شش صبح امروز بارندگی در استان بوشهر آغاز شد و هم‌اکنون نیز در برخی مناطق این بارش‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین بارندگی در شهرستان‌های گناوه، دیلم و دشتستان ثبت شده است، خاطرنشان کرد: گناوه با ثبت ۱۰۱ میلیمتر بارش در مدت چهار ساعت بیشترین میزان بارش را داشته است.

مدیرکل بحران استانداری بوشهر از ثبت ۷۱ میلیمتر بارش در سیاه‌مکان شهرستان دیلم خبر داد و افزود: در تاج ملکی گناوه ۶۰ میلیمتر، در مال قائد گناوه ۵۷ میلیمتر، در بیدو دیلم ۵۰، در بهرگان ۳۶ و در عامری ۱۴ میلیمتر بارش باران ثبت شده است.

وی با اشاره به آبگرفتگی معابر در برخی از مناطق استان اضافه کرد: اعضای مدیریت بحران استان بوشهر در آمادگی کامل هستند.

دهقان با اشاره به اینکه این بارش‌ها تاکنون مشکلی در سطح استان ایجاد نکرده است، افزود: بارش شدید باران موجب آبگرفتگی موقت و جاری شدن آب در برخی مناطق استان شد.