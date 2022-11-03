پایان اردوی چهارم تیم ملی فوتبال با بازگشت بازیکنان استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ظهار روز پنجشنبه با انجام آخرین تمرین بازیکنان زیر نظر کارلوس کی‌روش چهارمین مرحله از اردوی تیم ملی در فاصله ۱۷ روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید.

این مرحله از اردوی تیم ملی با تمرین جدی، پرفشار و باطراوت ملی‌پوشان به پایان رسید. در این تمرین بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی پس از گرم کردن بدنهای خود در مجموعه پک، به زمین چمن شماره دو کمپ تیم‌های ملی فوتبال رفتند و در آنجا تمرینات تاکتیکی و متنوع خود را با هدایت کارلوس کی‌روش انجام دادند.

در این تمرین شجاع خلیل‌زاده و محمدحسین کنعانی‌زادگان حضور داشتند.

سید حسین حسینی و روزبه چشمی نیز پس از بازی دیروز استقلال در سوپرجام در پک تمرینات ریکاوری خود را پشت سر گذاشتند. ابوالفضل جلالی هم به دلیل کسالت به استراحت پرداخت.

تعدادی از مربیان ایرانی حاضر در کلاس مربیگری هم امروز با حضور در تمرینات، عملکرد شاگردان کی‌روش را زیر نظر گرفتند.

دور جدید تمرینات تیم ملی از شنبه آینده آغاز خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B رقابت‌های جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه است. برنامه بازی‌های ملی‌پوشان فوتبال ایران به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰