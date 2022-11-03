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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

پنجره مهر؛

تصاویری تلخ و تکان‌دهنده از حمله به نیروهای پلیس

تصاویری تلخ و تکان‌دهنده از حمله به نیروهای پلیس

کرج- اغتشاشگران با ایجاد راهبندان در محور کرج - قزوین به نیروهای حافظ امنیت وحشیانه حمله کرده و آنها زخمی کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاگران ظهر پنجشنبه با ایجاد راهبندان در محور کرج - قزوین به نیروهای حافظ امنیت حمله وحشیانه کرده و آنها زخمی کردند.

در جریان این اقدامات سه نفر از نیروهای انتظامی و حداقل یک نفر از بسیجیان زخمی شدند.

کد مطلب 5623737

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      ترحم به پلنگ تیز دندان نتجیه اینگونه میشه۶۵۹
    • حسین IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      متاسف و ناراحتم برای این همه مصیبت. افسوس که این مزرعه را آب گرفته مسولان ما را خواب گرفته کاش فکر اساسی برای پایان دادن به این بحران بکنیم. ما همه ایرانی هستیم
    • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      یک طرفه به قاضی نروید
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینهمه توحش و سنگدلی از افرادی که سالها بعد از انقلاب اسلامی که به بهای گزاف شهادت ، جانبازی ، اسارت و آوارگی میلیونها ایرانی شرافتمند به دست آمده ؛ چه علتی دارد؟ خون مطهر شهدای مظلوم این فجایع ؛ دامان باعث و بانی این جنایات را می گیرد
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      وحشی‌گری محکوم است.
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      پلیس اگر نمی تواند از سلاح استفاده کند باید حداقل دست و پای اغتشاشگران را خورد و خمیر کند تا دیگر فکر اغتشاش نکنند. اینها وحشی هستند و جز زبان زور نمی فهمند.
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و شب بخیر علت این موضوع هم بنویسید.
    • ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      خدایا قلب آدم به درد میاد
    • ناشناس IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این جماعت رو از بیین ببرید مماشات بسه اگه نمیتونید، فرخوان بدید خودمون مقابله میکنیم
    • افشین IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اشد مجازات برای مسببین اصلی این قبیل حوادث را خواستاریم
    • هاتف IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      فقط تو ایرانه که پلیس رو بدون سلاح میفرستن وسط درگیری با ی مشت وحشی .اونی که معترض هستش هیچ وقت همچین کاری رو با ی هم وطنش نمیکنه اینا ی مشت جانی و خلافکارند که باید به شدیدترین شکل ممکن باهاشون برخورد بشه
    • مجید IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من یک فردعادی ومستجرم که برای کرایه خونم مشکل دارم وخرج دوتابچه هاموبه سختی تمام تامین می کنم وحتی بعضی وقتها نون خالی میخوریم اینوگفتم که دیگه ازمن بیشترمشکل ندارید اما امنیت داریم تورابه خداامنیت جامعه رانگیرید من به کسانی که به ماشین پلیس حمله کرده وآنها رازخمی کردند می گویم که وجدان دارید
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      غمبارترین صحنه هارا داریم تجربه میکنیم خدا خودش به همه ما رحم کند. والله منم کار درستی ندارم با دوتا بچه کوچک خب همه مشکلات دارن ولی نباید مملکت را به آشوب کشید
    • صادق IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      در کجای دنیا به پلیس اینقدر ظلم میشه اجازه استفاده ار سلاح بدهید
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      قرآن می گوید فتنه شدیدتر از قتل است چون قتل جان یک نفر را می گیرد ولی فتنه گاهی جان هزاران نفر اعم از خرد و کلان را می گیرد مال و منال و ناموس را در معرض خطر و نا امنی قرار می دهد . شدیدترین عقاب مخصوص کسانی است که در جامعه نا امنی ایجاد می کنند. صد رحمت و نور به روح صادق خلخالی ببارد که اگر نبود
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      قرآن می گوید فتنه شدیدتر از قتل است چون قتل جان یک نفر را می گیرد ولی فتنه گاهی جان هزاران نفر اعم از خرد و کلان را می گیرد مال و منال و ناموس را در معرض خطر و نا امنی قرار می دهد . شدیدترین عقاب مخصوص کسانی است که در جامعه نا امنی ایجاد می کنند. صد رحمت و نور به روح صادق خلخالی ببارد که اگر نبود
    • طوفان IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر اغتشاشگرها قوه قضاییه اعدام بکنه چهار تا رو تا گم بشن اینا باید اخراج بشن از کشور
    • ناشناس IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اونا اونجا چکاره بودند فرار میکردند

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