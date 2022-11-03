به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در حمله اشغالگران اسرائیلی به اردوگاه جنین، ۲ جوان فلسطینی به شهادت رسیدند و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در حمله اشغالگران به جنین، تا این لحظه «فاروق جمیل حسن سلامه» جوان ۲۸ ساله، و محمد خلوف ۱۵ ساله، با ضرب گلوله به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

تلویزیون فلسطین اعلام کرد که قرار بود دو روز دیگر مراسم ازدواج فاروق سلامه برگزار شود. گفته می‌شود شهیدفاروق سلامه از فرماندهان سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی بود. درگیری‌ها در جنین همچنان ادامه دارد.

در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، ۵ فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند.