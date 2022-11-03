به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بنیاد ملی نوجوان عصر امروز پنج شنبه ۱۲ آبان همزمان با هفته نوجوان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و ادبی کانون پرورش فکری با حضور حامد علامتی رئیس کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این محفل که با حضور نوجوانان دهه هشتادی برگزار شد حجت‌الاسلام قمی ضمن گرامیداشت یاد شهدا گفت: تلاش می کنیم شنونده خوبی برای دغدغه نوجوانان باشیم.

وی افزود: این حداقل کاری است که نشان دهنده ادعای ما برای جدی گرفتن نوجوانان است؛ اما کمی نیازمند خلاقیت شما به عنوان نوجوان کشور است. چرا که تا زمانی که شما راه‌حلی ارائه ندهید نباید از مسئولین توقع ایده‌های خلاقانه‌ای که نیاز جوانی است داشته باشید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر گفتگوهایی در کار است باید با راه حل باشد چرا که خلاقیت، نوآوری در ایده پردازی و چاره اندیشی توسط شما انجام می‌شود.

قمی افزود: ما با زمینه‌هایی که در سازمان تبلیغات از جمله حوزه هنری، بخش‌های رسانه‌ای و فرهنگی داریم، می‌گوییم که به نوجوانان اهمیت می دهیم و آنها را جدی گرفته ایم.

وی گفت: اما شما به عنوان نوجوان باید در مقام جدی طراحی و ایده پردازی مشارکت کنید و آن وقت است که ثابت می شود که ما پیگیر دغدغه‌های شما هستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه برای استفاده از ظرفیت نوجوان باید فرصت بیشتری را در اختیار آنها قرار داد، افزود: بسیاری از نوجوانان دغدغه‌های خود را در حوزه فرهنگ مطرح کردند ما هم با اهتمام و جدیت بیشتری ایده پردازی نوجوانان را جدی می گیریم برای مثال حوزه هنری در زمینه کودک و نوجوان دوره جدیدی را شروع کرده و اهتمام بیشتری به نوجوان نشان می‌دهد.

وی گفت: فکر می کنم این رویکرد جدید اگر از سمت نوجوانان جدی گرفته شود، اتفاقات خوب و جدی رخ می دهد.



در ادامه تعدادی از نوجوانان دغدغه‌های خود را دز زمینه‌های فرهنگی مطرح کردند.

قمی در پاسخ به نوجوانان گفت: نکته‌هایی که گفته شد را محترم می دانم؛ طبیعتاً بسنده کردن این محافل به تهران اشتباه است و شروع این فعالیت‌ها تهران است؛ تلاش کردیم یک کار ملی را شروع کنیم اما در سطح منطقه ای و ملی اقداماتی را انجام خواهیم داد.

وی افزود: اما نوجوانان بدانند که ما باید با هم حرف بزنیم تا ایرادات فضای مجازی کمتر در زندگی اثر بگذارد؛ این مسئله هم نیازمند مباحثه است چراکه اگر تعمق کردیم و تبادل فکر کردیم و به جمع بندی رسیدیم اینگونه می‌توان انتظار نتیجه مثبت داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مکتب امام خمینی (ره) افراد بله قربان گوی بدون اندیشه و مباحثه نمی خواهد، چراکه برای پیشرفت کشور و خودمان باید قدم‌های بزرگ برداریم.

وی افزود: این محفل برای مباحثه و جدی گرفتن مسائل نوجوانان است و مهم این است که این دغدغه در این محفل برای نوجوانانی که اهل فکر و کار هستند جریان دارد. همچنین ما هم تعهد می دهیم کنار شما بایستیم و از شما حمایت کنیم.