به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه اسامی جدیدی را به بهانه های مرتبط با ایران در فهرست تحریم های خود قرار داد.

دفتر کنترل دارائی های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با طرح ادعاهایی اعلام کرد که تحریم هایی را علیه ایران مرتبط با حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران اعمال کرده است.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم‌های جدید آمریکا بخش های نفت، حمل و نقل و کشتیرانی را هدف قرار داده است.

خزانه داری آمریکا در این بیانیه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که اعضای یک شبکه بین المللی که با تجارت نفت اقدام به درآمدزایی برای حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می کرده را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

این تحریم ها ۶ فرد، ۱۷ شرکت و ۱۱ کشتی را شامل می شوند. تحریم شدگان دارای تابعیت های ایرانی، سوییسی، لبنانی و فرانسوی هستند.

همچنین، ۱۷ شرکتی که در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتند در امارات، سوییس، جزایر مارشال، سنگاپور و ترکیه مستقر هستند. کشتی های تحریم شده هم با پرچم پاناما، جیبوتی و لیبری هستند.

«برایان نلسون» معاون وزیر خزانه داری آمریکا با تکرار ادعاها و اتهامات بی اساس علیه ایران مدعی شد که اعضای این شبکه با تاسیس شرکت های جعلی و جعل اسناد، تحریم ها را دور می دند و نفت ایران را به بازارهای بین المللی روانه می کردند!