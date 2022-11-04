دشمن به بهانه حجاب اصل نظام را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شجاعی شامگاه پنجشنبه در نشست اساتید عضو کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: دشمن به بهانه حجاب اصل نظام را نشانه گرفته و باید مسئولان ما به هوش باشند تا این نارضایتی‌ها که چند ضلعی است، به خشونت بیش از حد منجر نشود.

وی تصریح کرد: شعارهایی که امروز در کف بازار داده می‌شود به هیچ وجه خللی را در حاکمیت نظام اسلامی ایجاد نمی‌کند بلکه شایسته است همه به نقش‌آفرینی دشمن در این ماجراجویی‌ها توجه کرده و در بسیاری از حوزه‌ها نگاه تحولی را در پیش بگیریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با شلوغ‌کاری عده‌ای به هیچ وجه در ارکان نظام اسلامی خللی ایجاد نخواهد شد اما متهم ردیف اول این افتضاحات اجتماعی متولیان و مسئولان فرهنگی هستند که از شکل‌گیری ساختار قدرتمند فرهنگی عاجز بودند.

حجت‌الاسلام شجاعی افزود: در حوزه فرهنگی قصور کردند و ضروری است تا با یک کار فرهنگی درست و تأثیرگذار جلوی این حوادث ناگوار و تکرار آن را در آینده بگیریم.

حجت‌الاسلام شجاعی اضافه کرد: متأسفانه برخی صاحبان تریبون نیز متمرکز در مسائل حجاب و موضوعات فرعی شدند در حالی که اصل قضیه این است که دشمن تلاش می‌کند تا نارضایتی‌های مردم را با محوریت اقتصادی افزایش دهد.

وی بیان کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی به خوبی بیان کردند که ما نباید جامعه را به گروه‌های باحجاب و بی‌حجاب تقسیم کنیم بلکه بهتر است به همه فرزندان خود با نگاه پدرانه راه و مسیر درست را نشان دهیم چرا که بالاتر از حجاب، آمار بی‌انگیزه بودن مردم به نماز یومیه یک رقم وحشتناکی است.

حجت‌الاسلام شجاعی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مشکل کشور ما و پاشنه‌آشیل دولت مبانی معیشتی و اقتصادی است و مردم امروز به معنای واقعی در رنج زندگی می‌کنند و این مشکلات معیشتی کمر مردم را شکسته است.

وی تصریح کرد: همه این ماجراجویی‌ها بهانه‌ای بیش نیست و دولت سیزدهم باید معایب اقتصادی و معیشتی را شناسایی کرده و پرداختی‌ها را برای گروه‌های مختلف به درستی انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به وضعیت معیشتی اساتید دانشگاه گفت: بنده با پرداخت حقوق معلمان همتراز با اساتید اعتراض دارم و این را عین بی‌عدالتی می‌دانم چرا که جایگاه معلم با استاد دانشگاه فرق می‌کند و باید این تفاوت را در پرداختی‌ها اعمال کرد.

وی رئیس سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی در پایین آمدن حقوق هیئت علمی دانست و افزود: این فرد در کنار برخی از نمایندگان مخالف سرسخت افزایش حقوق هیئت علمی هستند و در این بین سعی می‌کنند تا حتی حقوق موجود را نیز کاهش دهند.