به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، گفت: قرآن کریم و ائمه اطهار (ع) هشدار داده اند که انسان دچار خودبزرگ بینی نشود زیرا این زندگی بسیاری از انسان‌ها را مورد خطر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور بیان کرد: نماد امروز استکبار، نظام سلطه حاکم بر آمریکا است و به تعبیر امام خمینی (ره) شیطان بزرگ است.

وی افزود: استکبار برای اینکه به منافع خود برسد، حاضر است بسیاری از ملت‌ها و مردم در دنیا از بین بروند و منافع مادی و معنوی آنها به خطر بیافتد.

رئیسی گفت: اگر حرکت دانشجویان خط امام نبود، مبارزه با استکبار ناقص بود. روز مبارزه با استکبار جهانی، نماد اقتدار و مظلومیت ایران است.

آقای بایدن! ایران ۴۳ سال قبل آزاد شد

رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از روی حواس‌پرتی سخنانی را بر زبان آورده و گفته ما به دنبال آزادی ایران هستیم. آقای رئیس‌جمهور! ایران ۴۳ قبل آزاد شده و از اسارت شما خارج شد و ما هرگز گاو شیرده شما نخواهیم شد.

وی افزود: ملت ایران بارها این مواضع را از روی بصیرت و دشمن شناسی اعلام‌کرده است. امروز دهه هشتادی ها و نودی نیز همین دیدگاه را دارند. به افراد گول خورده و خائن نگاه نکنید.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز علی‌رغم همه تحریم ها ملت ایران راه پیشرفت را در پیش دارد. امروز ۹۵ درصد از داروها در داخل ایران ساخته می‌شود.

رئیسی در ادامه با اشاره به دیدار خود و دبیرکل سازمان ملل در نیویورک، گفت: دبیرکل سازمان ملل در ابتدای جلسه به من گفت آقای رییس جمهور من از شما و ملت ایران عذر می‌خواهم که علی رغم تلاش ها نتوانستم تحریم ها برای مبارزه با بیماری کرونا در ایران را بردارم. من به وی گفتم اقای دبیرکل ۶ واکسن در ایران تولید می شود و ما از واردات واکسن به تولید رسیدیم و صادرکننده واکسن هستیم.

زنان و مردان ما اجازه نمی‌دهند امیال پلید دشمنان اجرایی شود

وی خطاب به دشمنان ملت ایران، بیان کرد: مگر ما با تهدیدها و تحریم‌های شما متوقف می‌شویم؟ شما به دنبال کند کردن حرکت پرشتاب ملت ایران هستید، اما زهی خیال باطل! زنان و مردان ما اجازه نمی‌دهند امیال پلید شما اجرایی شود. می‌خواستند ایران را منزوی کنند که شکست خوردند. امروز هیچ معادله‌ای در منطقه بدون حضور ایران رقم نخواهد خورد.

رئیسی گفت: در صنایع فضایی و صنایع مختلف و نیز در حوزه سایبری جوانان برومند ایرانی حرف برتر را در منطقه و جهان می‌زنند.

وی خطاب به دشمنان، بیان کرد: مگر ما با تحریم‌ها و تهدیدهای شما متوقف می‌شویم؟ مگر قطار حرکت پیشرفت در کشور کُند خواهد شد؟

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز، روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی است. در این روز، باید ابعاد حرکت فرعونی و استکباری مستکبرین تبیین شود. همه تریبون‌داران و مسئولان باید در جهاد تبیین، توطئه‌ها و فتنه‌های مستکبرین به ویژه آمریکایی‌ها را روشن کنند، این را روشن کنند که چگونه با فتنه‌گری می‌خواهند در میان ملت‌ها اختلاف‌افکنی کنند و می‌خواهند به سلطه خودشان به هر نحو ممکن ادامه دهند.

وی در ادامه گفت: اگر شما بخواهید یک طومار از جنایت و حق‌کشی‌ها در عالم ارائه دهید، آمریکا در صدر آن قرار دارد. حضور آمریکا در بیش از ۳۰۰ جنگ در جهان، انجام ۶۲ کودتا بر خلاف رأی ملت‌ها، بمباران اتمی در هیروشیما و ناکازاکی و کشته شدن میلیون‌ها انسان، مشارکت در جنگ‌هایی چون افغانستان و ویتنام که بیشترین تلفات را در جهان داشته‌اند و آمریکا نقش اول را در این جنگ‌ها و خونریزی‌ها دارد.

رئیسی افزود: دخالت‌های نظامی آمریکا در کشورها به نام مبارزه با تروریست و آزاد کردن ملت‌ها، بنیان‌گذاری گروه‌های تکفیری مثل داعش و النصره، بنیان‌گذار و حامی گروه‌های تروریستی و کشورهای منطقه، حمایت از جریان‌های تجزیه‌طلب و تروریست، راه‌اندازی نظام‌های تحریمی علیه کشورهای مستقل به ویژه در ایران اسلامی و بسیاری از جنایت‌های دیگر از جمله مواردی است که می‌توان درباره جنایات آمریکا بیان کرد.

رئیس‌جمهور گفت: در میان همه این جنایت‌ها خودشان را به عنوان طرفدار آزادی و حقوق انسان نیز معرفی می‌کنند. عجیب است! کجای جهان از شما این را می‌پذیرد. افغانستان را ببینید؛ نتیجه حضور دو دهه آمریکایی‌ها در آنجا غیر از جنگ، خونریزی، جنایت و ویرانی نبوده است. ۳۵ هزار کودک معلول نتیجه جنگ آمریکایی‌ها در افغانستان است.

روحیه آمریکا استکباری و سلطه‌گری است

رئیسی تاکید کرد: روحیه آمریکا استکباری و سلطه‌گری است و نمی‌خواهد در جهان با حرف، رأی و سخن مردم سازگار باشد و می‌خواهد خواسته خودش عملی شود. آمریکا می‌خواهد مردم مثل او بیندیشند و عمل کنند و کشورها هم گاو شیرده برای آمریکایی‌ها شوند، این خواسته نظام سلطه و آمریکایی‌ها است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: اقداماتی که آن‌ها انجام داده‌اند، امروز پیش روی شما قرار دارد. آمریکایی‌ها فعالیت‌های تروریستی را با روش‌های مختلف در همه جای دنیا به نام آزادی انجام می‌دهند.

وی افزود: امروز آمریکا، وحدت و انسجام ملی ما را هدف قرار داده است. امروز علم و فناوری را هدف قرار داده است. امروز آمریکا و دشمنان پیشرفت و امید را هدف قرار داده اند.

رئیسی گفت: آمریکا امنیت، آرامش و اقتدار ایران را هدف قرار داده است. دشمن اعتماد به نفس را هدف قرار داده است. هر کس در جهت اغتشاش گام بردارد، بداند در جهت دشمنان انقلاب اسلامی گام برداشته است. امروز همه باید بدانند انقلاب پیشرفت های بسیاری به برکت خون شهدا داشته است.